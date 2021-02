Ένα δόντι από ένα μαμούθ που περιπλανήθηκε στη στέπα της Σιβηρίας πριν από ένα εκατομμύριο χρόνια, απέδωσε την παλαιότερη ακολουθία DNA στον κόσμο. Είναι η πρώτη φορά που DNA έχει ανακτηθεί από ζώo και μετρά σε χρόνια τουλάχιστον πάνω από 1.000.000.

Προηγουμένως, το πιο αρχαίο δείγμα DNA προήλθε από ένα άλογο που έζησε πριν από 560.000 έως 780.000 χρόνια.

Οι πληροφορίες που ανακτώνται από αυτόν τον γίγαντα της Εποχής των Παγετώνων αποκαλύπτουν πώς τα μαμούθ εξελίχθηκαν και προσαρμόστηκαν στη ζωή σε κρύο κλίμα. Μπορεί επίσης να δείξει ένα προηγουμένως άγνωστο είδος μαμούθ.

«Αυτό το DNA είναι απίστευτα παλιό. Τα δείγματα είναι χίλιες φορές παλαιότερα από τα απομεινάρια των Βίκινγκς και ακόμη και πριν από την ύπαρξη των Νεάντερταλ», δήλωσε ο Love Dalen, καθηγητής της εξελικτικής γενετικής στο Κέντρο Παλαιογενετικής στη Στοκχόλμη.

Μια διεθνής ομάδα ερευνητών μπόρεσε να απομονώσει το DNA από γομφίους από τρία ξεχωριστά μαμούθ που συνελέχθησαν στη Σιβηρία τη δεκαετία του 1970.

Χρονολόγησαν τα δόντια χρησιμοποιώντας γεωλογικά δεδομένα και αναλύοντας το DNA. Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature την Τετάρτη.

Το παλαιότερο δόντι μαμούθ χρονολογείται μεταξύ 1,2 εκατομμυρίων και 1,65 εκατομμυρίων ετών πριν.

Η νεότερη εκτίμηση προέρχεται από μια μέθοδο γνωστή ως βιοστρωματογραφία, όπου οι επιστήμονες αξιολογούν την παρουσία μικρών τρωκτικών που βρίσκονται στα στρώματα του ιζήματος – είδη που υπήρχαν μόνο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.

Μέτρησαν επίσης αυτό που ονομάζεται παλαιομαγνητισμός βράχου και ιζημάτων στην περιοχή. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί τον προσανατολισμό του μαγνητικού πεδίου της Γης, ο οποίος έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου και αφήνει ίχνη σε μαγνητικά ορυκτά στον βράχο. Η παλαιότερη εκτίμηση προέρχεται από το γονιδίωμα που ανέκαμψαν οι ερευνητές.

«Θα μπορούσαν να υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους αυτές οι εκτιμήσεις διαφέρουν. Για παράδειγμα, ίσως το δείγμα Krestovka προήλθε αρχικά από ένα παλαιότερο στρώμα, αλλά είχε κάποια στιγμή διαβρωθεί και στη συνέχεια επανατοποθετήθηκε σε ένα νεότερο στρώμα», δήλωσε ο Dalen.

«Εναλλακτικά και κατά την άποψή μας πιο πιθανό, ο εκτιμώμενος ρυθμός μοριακού ρολογιού μας να είναι λίγο μακριά», είπε, υποδηλώνοντας ότι ο προσδιορισμός της ημερομηνίας δεν είναι ακριβής επιστήμη.

«Σε κάθε περίπτωση και οι δύο αυτοί τύποι αναλύσεων χρονολογίας δείχνουν ηλικία άνω του 1 εκατομμυρίου ετών».

