Ένα livestreaming ενός εικονικού δικαστηρίου που προχώρησε στο Τέξας απέκτησε μεγάλο ενδιαφέρον όταν ένας δικηγόρος εμφανίστηκε ως γάτα στην οθόνη.

Ο δικαστής Roy B. Ferguson του 394ου δικαστικού δικαστηρίου στο Τέξας απευθύνθηκε ευγενικά στη γάτα στο εικονικό δωμάτιο, προτείνοντας στον δικηγόρο Ροντ Πόντον να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις του sto Zoom. Το «ατύχημα» δημοσιεύτηκε από το κανάλι YouTube του δικαστηρίου.

«Κύριε Ponton, πιστεύω ότι έχετε ενεργοποιήσει ένα φίλτρο στις ρυθμίσεις βίντεο», είπε ο δικαστής. Το μικρό, λευκό γατάκι φαινόταν λυπημένο με τα μάτια του μελαγχολικά-μια σκέτη γλύκα. Το γατάκι, μάλιστα, άνοιξε το στόμα του για να μιλήσει.

«Ναι, με ακούτε;», είπε ο Πόντον μέσα από το φίλτρο γάτας!

Ο Φέργκιουσον επιβεβαίωσε ότι το ατύχημα του Ζουμ συνέβη την Τρίτη.

«Στην πραγματικότητα συνέβη. Δεν είναι ούτε ψέμα, ούτε αστείο», είπε ο Φέργκιουσον στο CNN μέσω τηλεφώνου.

Το φίλτρο Zoom αφαιρέθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα από εκείνη τη στιγμή, είπε ο γατοδικηγόρος.

«Μάλλον ένα παιδί θα χρησιμοποιούσε τον υπολογιστή και θα ενεργοποίησε αυτό το αστείο και γλυκό φίλτρο», σχολιάστηκε. »

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K

— Judge Roy Ferguson (@JudgeFergusonTX) February 9, 2021