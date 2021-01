Η σημερινή (15/1) μέρα είναι ιδιαίτερη για τον Κώστα Σλούκα, καθώς ο Έλληνας γκαρντ κλείνει τα 31 του χρόνια, και ο Ολυμπιακός του ευχήθηκε μέσω στων σόσιαλ μίντια.

Φυσικά όμως οι ερυθρόλευκοι δεν έμειναν εκεί και ετοίμασαν μια έκπληξη στον παίκτη της ομάδας. Συγκεκριμένα, μετά το τέλος της προπόνησης εμφανίστηκε μια τούρτα η οποία είχε ως αποδέκτη τον Σλούκα.

Όλοι οι συμπαίκτες του και το προπονητικό τιμ συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του γηπέδου για να του ευχηθούν και να τραγουδήσουν όλοι το απαραίτητο τραγούδι των γενεθλίων.

🎉🥳🎂🎁 A birthday is like a new year and our wish for you, is a great year full of happiness and sunshine!!! Enjoy life and eat cake @kos_slou !!! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/pq9RbDRZpK

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) January 15, 2021