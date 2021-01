Οι αμφιέσεις και οι χαρακτηριστικές φράσεις των αρχαίων Ελλήνων – και δη των Σπαρτιατών – δεν χρησιμοποιούνται μόνο από εγχώριους εθνικιστές και κάθε είδους ψεκασμένους, αλλά και στη διχασμένη Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ.

Έτσι, εξηγείται το γεγονός ότι η βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν εθεάθη με μάσκα που έγραφε «MOLON LABE». Πρόκειται για μια ελαφρώς λανθασμένη απόδοση της ιστορικής ρήσης «μολών λαβέ» του Λεωνίδα, καθώς στα αγγλικά η γραφή αυτή προφέρεται… «μολόν λέιμπ».

I don’t think the Fake News Media likes my mask pic.twitter.com/qccB7f4Lur

— Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) January 13, 2021