Δύο εταιρείες, δύο ξεχωριστές περιπτώσεις με την κάθε μία να ανταποκρίνεται σε ένα από τα κριτήρια που είχε εκ των προτέρων η διευθυντική ομάδα της Endeavor Greece για την ένταξη στο ελληνικής έμπνευσης και εφαρμογής πρόγραμμα Endeavor Scale-Up, ένα «τοπικό πρόγραμμα επιτάχυνσης πολλά υποσχόμενων εταιρειών».

Η μία εξ αυτών, κατάφερε να βρει χρηματοδότες αρκετών εκατομμυρίων πριν από την διάθεση στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά ενός πρωτοποριακού προϊόντος όπως το φορετό, µη επεµβατικό σύστηµα συνεχούς και αντικειµενικής παρακολούθησης ασθενών που πάσχουν από τη νόσο του Πάρκινσον.

Η δεύτερη πέτυχε να «χτίσει» μια οργανική ανάπτυξη πέραν πάσης προσδοκίας, τριπλασιάζοντας τα μεγέθη της μέσα στα τρία τελευταία χρόνια.

Στο σημείο αυτό, μια παρένθεση για την αναφορά στα κριτήρια: «Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των εταιρειών στο πρόγραμμα, είναι να πληρούν τα εξής κριτήρια: είτε α) να έχουν λάβει συνολική χρηματοδότηση μεγαλύτερη των 5εκατ. ευρώ, είτε β) να έχουν συγκεντρώσει στον Seed γύρο τους περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ, είτε γ) να έχουν σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) που ξεπερνά το 75% τα 3 τελευταία έτη».

Αλλά, ας πούμε τα πράγματα με το όνομα τους.

– Η PDNeurotechnology®, είναι μια νεοφυής εταιρία ανάπτυξης πρωτοπόρου ιατρικής τεχνολογίας, που ιδρύθηκε το 2015 στο Λονδίνο και διατηρεί μια ισχυρή βάση για τις δραστηριότητες της (τμήματα Έρευνας & Ανάπτυξης, Παραγωγής, Υποστήριξης, Κλινικών Δοκιμών, Αποθήκευσης και Διανομής) στα Ιωάννινα, όπου δύο από τα κεντρικά της στελέχη και μέλη της ιδρυτικής ομάδας, ο τεχνικός διευθυντής Δημήτρης Φωτιάδης και ο ιατρικός διευθυντής Σπύρος Κονιτσιώτης, είναι μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας της Ηπειρωτικής πρωτεύουσας.

Ο μεν Φωτιάδης είναι καθηγητής Βιοιατρικής Τεχνολογίας στο Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Υλικών στην Πολυτεχνική Σχολή, ο δε Κονιτσιώτης καθηγητής Νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή.

Λίγο πριν το τέλος του δύσκολου 2020 η εταιρεία που στη μετοχική της σύνθεση φιγουράρει η Εθνική Τράπεζα αλλά και το fund Big Pi ήταν σε θέση να παρουσιάσει το PDMonitor® – το τι πραγματικά είναι αυτό το πρωτοποριακό προϊόν το διαβάζουμε στο site της εταιρείας:

«Είναι ιατρική συσκευή πιστοποιημένη με CE mark, Class IIa, αποτέλεσμα 10ετούς έρευνας και ανάπτυξης, η οποία χρησιμοποιεί φορέσιμους αισθητήρες (Wearables), τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence) και ανάλυση μεγάλων σειρών δεδομένων (Big Data analysis), για την παρακολούθηση των συμπτωμάτων της νόσου του Πάρκινσον, σε κάθε στάδιο.»

» Η ανάλυση των συμπτωμάτων συμπληρώνεται με επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με το τρόπο ζωής του ασθενή καθώς και την τήρηση της φαρμακευτικής του αγωγής. Μέσω μίας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (Mobile app) και ενός διαδικτυακού εργαλείου για ιατρούς (Physician Tool), διασφαλίζεται η επικοινωνία μεταξύ ασθενή, ιατρού και φροντιστή και διευκολύνεται η λήψη κλινικών αποφάσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενή».

Ο κ. Νίκος Μόσχος, Επιχειρησιακός Διευθυντής της εταιρείας με αφορμή την εκκίνηση διάθεσης του πρωτοποριακού προϊόντος δήλωσε: «Η PDNeurotechnology® αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα καινοτόμου, εξωστρεφούς επιχειρηματότητας για την Ελλάδα, και μάλιστα σε έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό τομέα παγκοσμίως, όπως είναι αυτός της ιατρικής τεχνολογίας και της Τεχνητής νοημοσύνης».

– Η Apifon είναι μια εξ ολοκλήρου νεανική εταιρεία – ξεκινώντας από τον ίδιο τον ιδρυτή της Κωνσταντίνο Στρουμπάκη- με έδρα την Θεσσαλονίκη και με το βλέμμα στραμμένο σταθερά στο πεδίο της εξωστρέφειας.

Η Apifon, όπως διαβάζουμε στο site της, είναι «μία εταιρεία τεχνολογίας που αναπτύσσει υπηρεσίες business messaging & mobile marketing. Με την πλατφόρμα της Apifon μπορείτε να αυξήσετε το κοινό σας, να δημιουργείτε καλύτερες καμπάνιες και να χρησιμοποιείτε αυτοματισμούς, ώστε να αυξήσετε τα έσοδα σας και να βελτιώσετε την εμπειρία των πελατών σας».

Από την πλευρά της, η Endeavor Greece επισημαίνει: «παρέχει μία πλατφόρμα μαζικής αποστολής και διαχείρισης μηνυμάτων και στο πελατολόγιό της ανήκουν εταιρείες όπως η Viber, Alpha Bank, NBG, Eurobank, Praktiker, AB Vasilopoulos, κ.ά.».

Η Apifon το 2017 δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσει την πρώτη Viber business messaging καμπάνια στην Ελλάδα. Την ίδια περίοδο η Google προσκάλεσε την δυναμική νεανική εταιρεία να γίνει μέρος του ερευνητικού της προγράμματος, για το επαναστατικό RCS.

Η εταιρεία που ξεκίνησε από το δωμάτιο του ιδρυτή της το 2014 και ο πρώτος της πυρήνας δεν ήταν μεγαλύτερος των 5 ατόμων, το 2019 φθάνει να διαθέτει μια ετοιμοπόλεμη ομάδα 50 ατόμων που αξιοποιεί ακόμη και το δύσκολο λόγω πανδημίας 2020 για να εδραιώσει τη θέση της στην άκρως ανταγωνιστική αγορά.

Εκτός από την Apifon και την PDNeurotechnology® στον νέο κύκλο του προγράμματος του Endeavor Scale-up εντάχθηκαν άλλες 7 εταιρείες.

Σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα διαβάζουμε: «Οι νέες εταιρείες που εντάσσονται στον 2ο Κύκλο του Endeavor Scale-up program είναι οι:

● Apifon – παρέχει μία πλατφόρμα μαζικής αποστολής και διαχείρισης μηνυμάτων και στο πελατολόγιό της ανήκουν εταιρείες όπως η Viber, Alpha Bank, NBG, Eurobank, Praktiker, AB Vasilopoulos, κ.ά.

● Fantasy Sports Interactive – αποτελεί τον πάροχο Fantasy Sports Software για τη βιομηχανία sports betting και παιγνίων, και συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους περιφερειακούς φορείς όπως ΟΠΑΠ, Scientific Games και Cashpoint

● Futurae Technologies AG – παρέχει εύχρηστα εργαλεία ελέγχου ταυτοποίησης πολλών παραγόντων σε εταιρικούς πελάτες στον οικονομικό, ασφαλιστικό και τραπεζικό κλάδο

● PD Neurotechnology – η εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που αναπτύσσει, παράγει και πωλεί συστήματα που στοχεύουν στην υποστήριξη ασθενών με κινητικές διαταραχές

● Procureship – παρέχει μια δυναμική διαδικτυακή πλατφόρμα για ναυτιλιακές εταιρείες και προμηθευτές πλοίων. Μέχρι σήμερα, έχει διευκολύνει τη διαδικασία προμηθειών 900+ πλοίων και έχει ένα δίκτυο 3.000+ προμηθευτών.

● Safesize – μέσω του 3D scanning, η εταιρεία προσφέρει μοναδικές, εξατομικευμένες προτάσεις για αγορά παπουτσιών. Έχει 2000+ πελάτες λιανικής, ενώ συνεργάζεται με κολοσσούς όπως το Intersport, Decathlon, Sport 2000 και Sportsdirect

● Savings United – ο συνεργάτης παροχής κουπονιών για premium εταιρίες media, με παρουσία σε 10+ χώρες και συνεργασία με κορυφαίους εκδοτικούς οίκους παγκοσμίως όπως το The Wall Street Journal, The Telegraph και The Independent.

● Seervision – παρέχει ένα λογισμικό αυτοματισμού κάμερας, συμβατό με την πλειονότητα των καμερών, με στόχο τη διευκόλυνση της παραγωγής ζωντανών βίντεο.

● Weav Music – μέσω της προσαρμοστικής τεχνολογίας της, εξατομικεύει και εντείνει την εμπειρία της μουσικής ακρόασης, προσαρμόζοντας τη μουσική στη διάθεση, στον χρόνο και στην περίσταση. Ανάμεσα στους πελάτες της είναι οι Sony, Warner Music και Disney Music Group.

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Καραμπίνης, γενικός διευθυντής της Endeavor Greece, επεσήμανε ότι «με την προσθήκη των νέων εταιρειών, το Endeavor Scale-up υποστηρίζει συνολικά 27 εταιρείες. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να επιλέξει από νωρίς τις πιο υποσχόμενες εταιρείες τεχνολογίας που έχουν ιδρυθεί από Έλληνες και να συμβάλει στη διεθνή τους ανάπτυξη και τελικά να οδηγήσει στην ένταξή τους στο παγκόσμιο δίκτυο της Endeavor, ως Endeavor Entrepreneurs».