Ξαφνικά στα social media, παίκτες του GNTM, εμφανίζονται όλο και πιο συχνά να κάνουν παρέα με παίκτριες του The Bachelor, παίκτριες επίσης του The Bachelor ενώ διεκδικούσαν τον ίδιο άντρα, κάνουν παρέα και μια άλλη φωτογραφία που προκάλεσε αρκετά σχόλια, ανέβηκε στο Instagram.

«They do everything for clout» που λέει και ο Offset!

Η «ιδιαίτερη» ανάρτηση στο Instagram

H Χριστίνα, η οποία διεκδικούσε τον Παναγιώτη Βασιλάκο, πόζαρε καθισμένη πάνω σε έναν καναπέ, με έναν πρώην παίκτη του Survivor και πιο συγκεκριμένα με τον Βασίλη Σίμο!

«Αυτές οι κάλτσες… Tο μόνο σίγουρο είναι ότι θα σου φτιάξουν την διάθεση», έγραψε εκείνος στη λεζάντα της φωτογραφίας!

Και οι δύο φαίνεται να νιώθουν αρκετά οικεία μεταξύ τους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιο context ως προς το πώς γνωρίζονται μεταξύ τους.

Η Χριστίνα και ο Βασίλης Σίμος μετά από αυτή τη φώτο δεν έχουν ενημερώσει τους followers με κάτι καινούργιο.