Μπορεί να περνάμε μια ομολογουμένως περίεργη χρονιά, ωστόσο τα Χριστούγεννα είναι… Χριστούγεννα! Αυτό θέλησαν να υπενθυμίσουν και οι ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ οι οποίοι ντύθηκαν Άγιοι Βασίληδες στη σημερινή προπόνηση της ομάδας.

Οι παίκτες του Γιούργκεν Κλοπ μπήκαν στην προπόνηση με τα σκουφιά του Άγιου Βασίλη και φυσικά τράβηξαν το σκηνικό, το οποίο ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Μέσα στη φωτογραφία ήταν φυσικά και ο Γερμανός τεχνικός των πρωταθλητών Αγγλίας!

Βέβαια το αν θα δώσουν ή αν θα πάρουν εν τέλει δώρα δεν είναι καθόλου σίγουρο, καθώς η Λίβερπουλ φιγουράρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και δε φαίνεται διατεθειμένη να αφήσει εύκολα τα σκήπτρα…

The Reds are in the festive spirit 🎅 pic.twitter.com/RJk4ZUJarV

— Liverpool FC (@LFC) December 23, 2020