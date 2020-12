Ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί στο Survivor και κατάφερε να φτάσει μέχρι τον μεγάλο τελικό του δημοφιλούς ριάλιτι επιβίωσης.

Ο κύπριος παίκτης που ήταν στην ομάδα των «Μαχητών», παρά το ότι δεν στέφθηκε ο απόλυτος Survivor, είχε γίνει πολύ δημοφιλής και αγαπητός σε αρκετό κόσμο.

Ο Μάριος Πρίαμος, μετά την συμμετοχή του στο Survivor, μάλιστα, είχε αναλάβει δική του ταξιδιωτική εκπομπή «Passenger» σε κυπριακό κανάλι ενώ πέρυσι τον είδαμε στο μουσικοχορευτικό show Just the 2 of US.

Στο ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ ο Μάριος Πρίαμος

Σύμφωνα με κυπριακά ΜΜΕ τώρα πρόκειται να δούμε τον Μάριο Πρίαμο να ασχολείται και με την πολιτική, αφού ο πρώην «Μαχητής» αποφάσισε να κατέβει υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, ο Μάριος Πρίαμος θα κατέβει υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα της ΕΔΕΚ, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως είχε προτάσεις από δύο κόμματα.