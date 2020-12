Must Read

Το click away εφαρμόστηκε για δεύτερη μέρα, ο βροχερός καιρός όμως δεν βοήθησε και οι ουρές που πολλοί περίμεναν έξω από τα καταστήματα δεν σχηματίστηκαν.

Αντίθετα βροχή ήταν τα προβλήματα που ήρθαν με το νέο αυτό τρόπο αγορών, όπως καταγγέλλουν καταστηματάρχες αλλά και πελάτες που θέλουν να έχουν την δυνατότητα να μπαίνουν στο κατάστημα.

Οι έμποροι επιμένουν ότι η λύση θα ήταν: ανοιχτά μαγαζιά με ραντεβού.

Το χορό των δοκιμών στο πεζοδρόμιο άνοιξε αυτή τη φωτογραφία, που έγινε viral. Αμέσως κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ένα χιουμοριστικό βίντεο, για δοκιμή στο δρόμο μέχρι και εσωρούχων. Ο Άδωνις Γεωργιάδης πάντως δεν είδε καθόλου χιουμοριστικά την κίνηση των πελατών.

«Κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο αυτή η φωτογραφία. Δεν γνωρίζω αν είναι αληθινή αλλά αν είναι, αυτό προφανώς και απαγορεύεται. Οι αυριανοί έλεγχοι θα το λάβουν υπόψιν και θέλω για άλλη μία φορά να σας παρακαλέσω να μην παραβιάζετε τα μέτρα. Θα αναγκάσουμε να το σταματήσουμε. Κρίμα… ».

Από την άλλη παρά τα προβλήματα δεν λείπουν και αυτοί που βρήκαν το νέο μέτρο εξυπηρετικό.

Ο Πελάτης παραγγέλνει μέσω ίντερνετ ή τηλεφωνικά και μετά παραλαμβάνει την παραγγελία του την ώρα που έχει συμφωνηθεί από το μαγαζί και του έχει σταλεί στο κινητό με ένα SMS. Στην συνέχεια πάνε στο ειδικό στάντ για να παραλάβουν.

Καλά με τους νέους θα πει o Νίκος Υφαντίδης αλλά με τους μεγαλύτερους που είναι εδώ και δεκαετίες πελάτες του τι θα γίνει;

Παράλληλα η κυβέρνηση ανακοίνωση πως ανοίγουν μανικιούρ και πεμντικιουρ γιατί όπως διασπιστώθηκε υπάρχει τεράστια παραβατικότητα, με μυστικές επισκέψεις σε σπίτια, που η πολιτεία δεν μπορεί να ελέγξει.

Οι ειδικοί από την άλλη είναι επιφυλακτικοί την ώρα που η κυβέρνηση θέλει να δημιουργήσει ένα μείγμα οικονομικής δραστηριότητας και προστασίας από τον κορωνοϊό.

Μουδιασμένη η κίνηση στην αγορά της Πάτρας

Οι πάντες είναι δυσαρεστημένοι. Τόσο οι καταναλωτές, όσο και οι καταστηματάρχες. «Το πήρα για τον μικρό και δεν ξέρω αν του κάνει», δηλώνει η κυρία Αθηνά, που αμφιβάλλει για την πρακτικότητα του μέτρου. Όπως σημειώνει, δεν την εξυπηρετεί γιατί δεν μπορεί να κάνει αγορές από το διαδίκτυο.

Ο κ. Αναστάσιος Νικολακόπουλος, ιδιοκτήτης καταστήματος στην Πάτρα, κάνει λόγο για «μαύρη εβδομάδα για το εμπόριο». Οι ανάγκες είναι συγκεκριμένες, όπως αναφέρει. «Η κίνηση είναι υποτονική».

Click away και στα εμπορικά κέντρα – Παράδοση με ραντεβού στα πάρκινγκ

Το drive through είναι ο τρόπος που θα εφαρμόζεται το click away στα μεγάλα εμπορικά κέντρα.

Οι καταναλωτές θα πηγαίνουν στο πάρκινγκ, εκεί θα υπάρχουν 4-6 θέσεις στάθμευσης όπου θα περιμένει ο υπάλληλος από τα καταστήματα σε συνεννοήση με έναν άλλο υπάλληλο στην αποθήκη για να γίνει η παράδοση του προϊόντος.

Απελπισμένοι οι έμποροι με το click away

Στην οδό Τσιμισκή βρέθηκε η κάμερα του MEGA, όπου συνάντησε τον ιδιοκτήτη ενός καταστήματος, τον κ. Νίκο Υφαντίδη.

«Πιο χάλια δεν γίνεται. Πέντε ζευγάρια δώσαμε όλη τη μέρα. Τα supermarket πουλάνε παντόφλες, έχουμε έναν ανταγωνισμό που δεν γνωρίζετε…», ανέφερε μεταξύ άλλων.