Το πολυαγαπημένο κομμάτι της Eurovision, «Άνοιξη» με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα το 1992 η Σοφία Βόσσου, ερμήνευσαν στο Just the 2 of us ο Θανάσης Πασσάς και η Γωγώ Τσαμπά.

Η τραγουδιστική τους απόπειρα ήταν επιτυχημένη, το ζευγάρι πήρε θετικές κριτικές από την επιτροπή και τελικά συγκέντρωσαν 32 βαθμούς.

Κέφι και…χοροί στο πλατό

Όταν ο Νίκος Κοκλώνης ζήτησε από τη Γωγώ Τσαμπά να τραγουδήσει κάτι από εκείνη, με τη σειρά της του απάντησε «Πανηγύρι θα το κάνω!» και μετέτρεψε τη σκηνή σε πανηγύρι γεμάτο κέφι.

Η τραγουδίστρια άρχισε να λέει τα «Καγκέλια», ενώ στη συνέχεια είπε και άλλες μεγάλες της επιτυχίες, ξεσηκώνοντας τους πάντες στο πλατό.

Οι κριτές, οι παίκτες και ο παρουσιαστής άρχισαν δεν μπόρεσαν να κρατηθούν και ξεκίνησαν να χορεύουν μανιωδώς σα να έχουν βρεθεί σε πλατεία χωριού στα…μέσα Αυγούστου!