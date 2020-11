Σε ηλικία 60 ετών, ο Ντιέγκο Μαραντόνα έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας τον πλανήτη στην θλίψη. Ο θρύλος της Αργεντινής και του ποδοσφαίρου πέταξε για την γειτονιά των αγγέλλων, με τον κόσμο του ποδοσφαίρου να πενθεί.

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ήταν φανερά αναστατωμένος μετά το τέλος του αγώνα της Ατλέτικο με την Λοκομοτίβ για το Champions League λόγω της τραγικής είδησης για τον Μαραντόνα.

Ο κόουτς των Μαδριλένων υπήρξε συμπαίκτης με τον Μαραντόνα στην Σεβίλλη αλλά και στην Εθνική Αργεντινής. Μετά το τέλος του αγώνα είπε:

«Ένας θρύλος έφυγε από κοντά μας. Η γενιά μου μεγάλωσε με τον Μαραντόνα, ήταν αυτός που μας οδήγησε στο ποδόσφαιρο. Ο Μαραντόνα είναι το ποδόσφαιρο. Ήταν και θα είναι ο κορυφαίος. Πάντα με φρόντιζε, όταν ήμασταν στην Σεβίλλη», δήλωσε ο Σιμεόνε για τον χαμό του Μαραντόνα.

Diego Simeone was visibly upset at the news of Diego Maradona’s passing before Atletico Madrid’s Champions League game tonight.

At opposite ends of their careers, they spent seven years together as Argentina teammates 🇦🇷 pic.twitter.com/YJyyGAMUKE

— Football on BT Sport (@btsportfootball) November 25, 2020