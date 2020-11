Το δικό της «αντίο» στον μάγο του ποδοσφαίρου, Ντιέγκο Μαραντόνα, λέει η εμβληματική και ιστορική γαλλική εφημερίδα «Ουμανιτέ».

Η εφημερίδα της γαλλικής Αριστεράς αφιερώνει στον Ντιεγκίτο όλη την πρώτη σελίδα, χαρακτηρίζοντας τον αργεντίνο σταρ «σύντροφο».

«Αντίο, σύντροφε» αναφέρει χαρακτηριστικά η λεζάντα και συνοδεύεται από μία φωτογραφία του Μαραντόνα με το «10» της Εθνικής Αργεντινής.

Άλλωστε, είναι γνωστή η αριστερή ματιά που είχε πάντα ο Μαραντόνα στα πολιτικά πράγματα, κυρίως αυτά που αφορούσαν τη Λατινική Αμερική, με τη στενή φιλία του με τον Φιντέλ Κάστρο να ξεχωρίζει.

Στις 25 Νοεμβρίου του 2016, όταν πέθανε ο Κάστρο, ο Μαραντόνα βρισκόταν στην Κροατία, παρακολουθούσε την Εθνική ομάδα της Αργεντινής στο Κύπελλο Ντέιβις: «Από τη στιγμή που το έμαθα δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω. Ο Φιντέλ ήταν για μένα ο δεύτερος πατέρας μου, ο άνθρωπος που μου έσωσε τη ζωή. Μου άνοιξε την πόρτα της Κούβας όταν μου την έκλεισε η ίδια η Αργεντινή» είχε πει ο Ντιεγκίτο.

Διαβάστε επίσης: Μαραντόνα, Τζορτζ Μπεστ, Φιντέλ Κάστρο – Η μέρα που τους ένωσε

L’Humanité demain jeudi 26 novembre 2020 chez les marchands de journaux et dès ce soir 22h00 sur ordinateur https://t.co/s4nZf9skga tablettes et smartphones avec nos applis IOS https://t.co/Nwm028Ng9C et Android https://t.co/AzRCWAjIRD #Maradona pic.twitter.com/uff5OXABQJ

— L’Humanité (@humanite_fr) November 25, 2020