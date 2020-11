Ο διάσημος Ιάπωνας αρχιτέκτονας Tadao Ando, ο οποίος έχει τιμηθεί και με Pritzker Prize, είχε αναλάβει να σχεδιάσει το He Art Museum (ΗΕΜ) στην Κίνα. Τώρα που η κατασκευή του ολοκληρώθηκε μπορούμε να δούμε τις πρώτες εικόνες από το εντυπωσιακό μουσείο.

Δίσκοι από τσιμέντο μοιάζουν να τυλίγονται γύρω από δύο ελικοειδείς σκάλες που βρίσκονται στο κέντρο του κτιρίου.

Την δημιουργία του κυλινδρικού He Art Museum ανέθεσε στον Tadao Ando o He Jianfeng, γιός του δισεκατομμυριούχου He Xiangjian με σκοπό να στεγαστεί στον χώρο του μουσείου η οικογενειακή συλλογή σύγχρονης κινεζικής τέχνης.

Το σχέδιο του πολυβραβευμένου αρχιτέκτονα είχε ως πηγή έμπνευσης το όνομα της οικογένειας He που σημαίνει αρμονία, ισορροπία και ενότητα.

«Ελπίζω το ΗΕΜ να είναι ένα κέντρο πολιτισμού για την ευρύτερη περιοχή και ταυτόχρονα ένας χώρος αρμονίας και σημείο συνάντησης για όλους» είπε ο Ando.

Στην κεντρική αυλή, την καρδιά του μουσείου, βρίσκονται οι δύο σκάλες που συνδέουν τους τέσσερις ορόφους του. Ο εμφανής, τσιμεντένιος σκελετός του κτιρίου παρέχει ένα μινιμαλιστικό φόντο για τα έργα τέχνης. Στο εξωτερικό, μια λιμνούλα αντανακλά την πρόσοψη του κτιρίου ολοκληρώνοντας το σχέδιο και προσφέροντας δροσιά για τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το ΗΕΜ ήταν αρχικά προγραμματισμένο να ανοίξει τον περασμένο Μάρτιο όμως εξαιτίας της πανδημίας προχώρησε σε ένα ανεπίσημο άνοιγμα τον Οκτώβριο.

Ο Tadao Ando είναι Ιάπωνας αρχιτέκτονας που το 1995 βραβεύτηκε με το περίφημο Pritzker Architecture Prize. Το πιο διάσημο δημιούργημά του, η εκκλησία Church of the Light μοιάζει εξωτερικά τσιμεντένιο κουτί. Στο εσωτερικό, οι γυάλινες σχισμές σε σχήμα σταυρού γεμίζουν το χώρο με απόκοσμο φως.