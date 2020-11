Τα πάνω – κάτω έφεραν στο ΝΒΑ οι Σάρλοτ Χόρνετς, οι οποίοι είναι έτοιμοι να… πυροδοτήσουν «βόμβα» με μία από τις καλύτερες μεταγραφικές κινήσεις της off season.

Η ομάδα του Μάικλ Τζόρνταν, σύμφωνα με τον γνωστό και έγκυρο δημοσιογράφο του ESPN, Έιντριαν Βοϊνιαρόφσκι θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Γκόρντον Χέιγουορντ ο οποίος θα λάβει ένα τεράστιο ποσό σε βάθος τετραετίας.

Συγκεκριμένα, ο τέως πλέον άσος των Μπόστον Σέλτικς θα πάρει μέχρι το 2024 περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια προσδοκώντας να μπορέσει να ξεδιπλώσει το πλούσιο ταλέντο του χωρίς τραυματισμούς.

Ολοκλήρωσε τη προηγούμενη σεζόν με τους Πράσινους έχοντας ως μέσο όρο 15.3 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ ανά παιχνίδι.

