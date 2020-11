Μπορεί να περνάει μια περίεργη αγωνιστική κατάσταση και να έχει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές της εκτός φόρμας, ωστόσο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει να «κεντάει» στα εκτός έδρας παιχνίδια.

Οι «κόκκινοι διάβολοι άλωσαν» και το «Γκούντισον Παρκ», καθώς επικράτησαν με 3-1 επί της Έβερτον έχοντας σε εξαιρετικό απόγευμα τον Μπρούνο Φερνάντες που είχε δύο γκολ και μία ασίστ. Με τη νίκη αυτήν, η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ κατάφερε να φτάσει τις επτά συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες στην Premier League.

Μάλιστα, η Γιουνάιτεντ έχει πάρει τις περισσότερες νίκες έξω από το «Ολντ Τράφορντ» στην Premier League μέσα στο 2020.

Man Utd have now won eight away games in the Premier League in 2020, more than any other team in the competition. https://t.co/3rl4c9egzb

