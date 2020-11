Με ΜακΚίσικ στη πρώτη θέση το top10 της Euroleague.

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης δημοσίευσε τις δέκα καλύτερες φάσεις της έβδομης αγωνιστικής και στη πρώτη θέση βρίσκεται το ασύλληπτο κάρφωμα που θύμισε… ΝΒΑ του Σακίλ ΜακΚίσικ στο ματς του Ολυμπιακού με τη Ζενίτ.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ δεν είχε θέμα να πάρει τη μπάλα έξω από τα 6.75μ και να πάει προς τη ρακέτα, για να καρφώσει στο… πρόσωπο των Πονίτκα και Πόιθρες που δεν μπόρεσαν να τον κόψουν προσφέροντας ένα εξαιρετικό θέαμα.

Εδώ οι δέκα κορυφαίες φάσεις αυτής της εβδομάδας:

Every team was in action in Round 7 🙌

Here are the Top 10 Plays, can you guess number one? 👀🔥

‘Top 10’ I @TurkishAirlines pic.twitter.com/34FfGZm8yh

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 7, 2020