Την ώρα που ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ έρχεται στην Αθήνα επιχειρώντας να στείλει μήνυμα στην Τουρκία που κλιμακώνει την παραβατικότητα και τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο , νέες διαστάσεις έχει πάρει η κόντρα Μακρόν – Ερντογάν με την Ευρώπη να στηρίζει τον γάλλο πρόεδρο.

Οι προκλητικές και επιθετικές ενέργειες της Άγκυρας σε πολλά μέτωπα, όπως στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, στο άνοιγμα των Βαρωσίων στην Αμμόχωστο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν απομονώσει την Άγκυρα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη.

Έτσι, κλιμακώνεται η κρίση στις γαλλοτουρκικές σχέσεις, που είχαν ήδη πληγεί από την κόντρα Μακρόν – Ερντογάν για την εμπλοκή της Τουρκίας στον εμφύλιο της Λιβύης, το Ναγκόρνο Καραμπάχ και τις επιθετικές κινήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά την ανοίκεια φραστική επίθεση του Τούρκου προέδρου κατά του Γάλλου ομολόγου του, για τον οποίο δήλωσε ότι χρειάζεται ψυχοθεραπεία για τη συμπεριφορά του απέναντι στους μουσουλμάνους και το Ισλάμ.

Ο Μακρόν αποφάσισε να ανακαλέσει μέχρι νεωτέρας τον πρέσβη της Γαλλίας στην Άγκυρα με το Ελιζέ να καταγγέλλει τις «απαράδεκτες» δηλώσεις του Ερντογάν, που έθεσε υπό αμφισβήτηση την «ψυχική υγεία» του Γάλλου προέδρου.

«Οι δηλώσεις του προέδρου Ερντογάν είναι απαράδεκτες. Η προκλητικότητα και η αγένεια δεν αποτελούν μέθοδο. Αξιώνουμε από τον Ερντογάν να αλλάξει την πορεία της πολιτικής του, διότι είναι επικίνδυνη από κάθε άποψη. Δεν εισερχόμαστε σε ανώφελες πολεμικές και δεν αποδεχόμαστε τις προσβολές», σχολίασε το Ελιζέ.

Την οργή του Ερντογάν, που διεκδικεί υπερασπιστή του Ισλάμ, πυροδότησε η αποφασιστικότητα του Μακρόν να υπεραμυνθεί του δυτικού τρόπου ζωής και των αξιών της Γαλλίας, την οποία θα πρέπει να εγκαταλείψουν όσοι μουσουλμάνοι δεν μπορούν να προσαρμοστούν, αλλά από πίσω κρύβεται κυρίως η επικριτική στάση του Γάλλου προέδρου, του μόνου ηγέτη μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας που ορθώνει ανάστημα στην επεκτατική πολιτική, τις ηγεμονικές βλέψεις του Τούρκου προέδρου και τον αναθεωρητισμό της Άγκυρας.

Με έναν πρωτότυπο τρόπο απάντησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στον ισλαμικό φονταμενταλισμό και τη μισαλλοδοξία στον απόηχο της δολοφονίας του Σαμιέλ Πατί, του καθηγητή που αποκεφαλίστηκε πριν από μία εβδομάδα σε ισλαμιστική επίθεση κοντά στο σχολείο του, στα προάστια του Παρισιού.

Η γαλλική κυβέρνηση δρομολόγησε ένα πρόγραμμα φωτισμού των κυβερνητικών κτιρίων με σκίτσα του περιοδικού Charlie Hebdo, με απεικονίσεις, μεταξύ άλλων, του Μωάμεθ. Τα σκίτσα αυτά έγιναν η αιτία για την αποτρόπαια επίθεση στον Σαμιέλ Πατί από φανατικό ισλαμιστή.

Αποτίνοντας ιδιαίτερο φόρο τιμής στον καθηγητή που έχασε τη ζωή του, ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Γαλλία θα συνεχίσει «τoν αγώνα για την ελευθερία».

«Δεν θα σταματήσουμε ποτέ αυτά τα σκίτσα, ακόμα και αν άλλοι υποχωρήσουν», ανέφερε σε ομιλία του στο Παρίσι, ενώ κατήγγειλε το «μίσος των άλλων» και την «καταστροφική συνωμοσία» που οδήγησαν στη δολοφονία του Σαμιέλ Πατί, «επειδή ενσάρκωνε τα ιδανικά της Δημοκρατίας μας».

Την ίδια στιγμή, την αλληλεγγύη του στον Γάλλο πρόεδρο εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις προσωπικές προσβολές του Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εμμανουέλ Μακρόν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με tweet στα αγγλικά έγραψε: «Οι προσωπικές προσβολές κατά του Προέδρου Macron και η ρητορική μίσους που στοχεύει τη Γαλλία από την τουρκική ηγεσία είναι απαράδεκτη, τροφοδοτεί το θρησκευτικό μίσος και υπονομεύει την ειρηνική συνύπαρξη. Πλήρης υποστήριξη και αλληλεγγύη προς τον Εμμανουέλ Μακρόν και τον Γαλλικό λαό, που ακόμα πενθεί για ένα φρικτό έγκλημα».

Personal insults against President Macron and hate speech targeting France by the Turkish leadership is unacceptable, fuels religious hatred and undermines peaceful coexistence. Full support and solidarity to @EmmanuelMacron and the French people, still mourning a heinous crime.

