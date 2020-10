Απίστευτες εικόνες συνωστισμού επικράτησαν το Σάββατο στο αεροδρόμιο της Ρόδου, με φωτογραφίες και βίντεο επιβατών που προσπαθούσαν να φύγουν από το νησί να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Όπως φαίνεται από τις εικόνες, οι επιβάτες ήταν αδύνατο να κρατήσουν αποστάσεις μεταξύ τους, την ώρα που η χώρα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σε αριθμό ημερησίων κρουσμάτων κοροναϊού.

Οι εικόνες αυτές έφτασαν μέχρι και την βρετανική εφημερίδα SUN αλλά και στη Daily Mail.

Σύμφωνα με έναν επιβάτη, ο συνωστισμός δημιουργήθηκε όταν ανακοινώθηκε η αναχώρηση πέντε πτήσεων, την ίδια ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ρόδος είχε χθες το απόλυτο ρεκόρ αφίξεων, καθώς η τουριστική περίοδος έχει παραταθεί λόγω covid-19.

Μαρτυρίες στη The Sun αναφέρουν πως για πολύ ώρα πολλοί επιβάτες περίμεναν στις ουρές σε ζεστές θερμοκρασίες χωρίς παράθυρα και κλιματισμό. Μάλιστα δημιουργήθηκε και ένταση καθώς πολλοί ήταν εκείνοι που διαμαρτυρήθηκαν για την έλλειψη προσωπικού.

Η Λόρεν Ραμμέλ, μέλος του γυναικείου συγκροτήματος Four Of Diamonds της Βρετανίας, έγραψε στο Twitter: «Δεν έχω πραγματικά λόγια για τις αποψινές σκηνές στο αεροδρόμιο της Ρόδου».

I actually have no words for the scenes at Rhodes airport this evening… — Lauren Rammell (@LaurenRammell) October 24, 2020

Ένας άλλος επιβάτης έγραψε: «Το απόλυτο χάος στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Καυγάδες και τσακωμοί».

Absolute chaos at #Rhodes airport. Fights and arguments breaking out. No one knows where they are going or what they are supposed to do. No staff, no control pic.twitter.com/ips5UzvwXk — Lucy (@Lucyjane83) October 24, 2020

«Κανείς δεν ξέρει πού να πάει ή τι να κάνει. Κανείς από το προσωπικό, κανένας έλεγχος», λέει ένας άλλος επιβάτης στο Twitter.

Ενώ ένας άλλος συμπληρώνει: «Χάος στο αεροδρόμιο της Ρόδου, 5 πτήσεις φεύγουν την ίδια ώρα και όλοι λένε να πάμε στην πύλη την ίδια ώρα, ενώ επικρατεί τρομερή ζέστη. Δεν υπάρχει προσωπικό ή ανακοινώσεις για να ενημερώσουν τον κόσμο τι πρέπει να κάνει ή πού να πάει, όλες οι πτήσεις καθυστέρησαν εξαιτίας της κακής εξυπηρέτησης».

Ένας άλλος επιβάτης πρόσθεσε: «Θα είναι θαύμα αν κανείς δεν τραυματιστεί στις χιλιάδες ουρές».

Rhodes airport, Don’t go to Rhodes people unless yo want a dose of the dreaded ! pic.twitter.com/3RIxpajrPA — Terry (@CottamTerry) October 24, 2020

More from Rhodes airport tonight a lot of elderly people saying they have followed every rule, then get subjected to this Covid-19 hell.

Thanks tui and the Greek authorities 😡😡 pic.twitter.com/fB3nP0oSjo — Terry (@CottamTerry) October 24, 2020

Σύμφωνα μάλιστα με την τοπική ιστοσελίδα rodiaki.gr, παρόμοιες εικόνες επικράτησαν και πριν από πέντε ημέρες, λόγω καθυστερήσεων των πτήσεων, όπως κατήγγειλε επιβάτης.