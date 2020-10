Η Μίλαν έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την φετινή χρονιά. Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς έχουν το απόλυτο στο πρωτάθλημα μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές και βρίσκονται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα .Συνολικά είναι 16 συνεχόμενα παιχνίδια αήττητη στο ιταλικό πρωτάθλημα. Η τελευταία φορά που έχασε ήταν στις 3 Μαρτίου. Εκείνο το 1-2 από την Τζένοα. Από εκεί και μετά έχει 13 νίκες και 3 ισοπαλίες.

Πλέον μετά την ήττα της Άστον Βίλα από την Λιντς, οι Ροσονέρι είναι η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη από τις πέντε μεγαλύτερες λίγκες που συνεχίζει να έχει το απόλυτο στο πρωτάθλημα της. Μέχρι στιγμής η ομάδα του Στέφανο Πιόλι έχει νικήσει κατά σειρά τις Mπολόνια, Κροτόνε, Σπέτσια και Ίντερ.

Αυτή είναι η πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια, που η Μίλαν καταφέρνει να ξεκινήσει με τέσσερις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα, καθώς η τελευταία φορά που το πραγματοποίησε ήταν τη σεζόν 1995/96, όταν κατέκτησε το scudetto, υπό τις οδηγίες του Φάμπιο Καπέλο.

AC Milan are now the only team in Europe’s top five leagues to still have a 100% record 🇮🇹 pic.twitter.com/igkmMDa068

— Goal (@goal) October 24, 2020