Жизнь – это череда черно-белых полос. Сегодня полоса белая, а завтра – чёрная. После ночи всегда наступая рассвет. А за светлым днём всегда следует ночь. ⠀ Я в своей жизни не раз сталкивался с трудностями. Но каждый переломный момент принес с собой начало чего-то нового. Переживая такие периоды в жизни, я становлюсь только лучше, уверенней, сильнее и матерей. ⠀ Встречаясь лицом к лицу с новым вызовом судьбы, я знаю, что это испытание послано мне неспроста а за какие-то мои недоработки или просто сделать меня лучше и крепче. Я точно знаю, что со всем справлюсь и ничто меня и никогда не сломает. Сломаться для мужчины, равно умерить, а я люблю жизнь и у меня есть для кого жить. Как бы ни было тяжело, я всегда хватаюсь всем чем можно, руками зубами и только вверх, не отпускаю руки. Все дело в вере, в вере в себя в свои силы и надежде на себя. Не ждите помощи, никто вам не поможет, ваша жизнь только в ваших руках и какой она будет зависит только от нас. Выбираясь на самый верх, рубая сорняки, сквозь ветер и грозы к свету и дальше к облакам вы обретёте достойную награду, это мир, гармония, ясное небо☀️🙌 ⠀ Много здесь людей с характером, как вы справляетесь с задачами? ⠀ Благодарю за фото: @pashamatoga