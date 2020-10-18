Από κοροναϊό πέθανε ο πολύ γνωστός Ουκρανός Influencer, Ντμίτρι Στούζουκ ο οποίος δήλωνε… αρνητής του φονικού ιού. Ο άτυχος 33χρονος είχε 1.000.000 ακόλουθους στο Instagram, αλλά ήταν και ένας από τους αμφισβητίες του κοροναϊού. Ωστόσο, δυστυχώς, προσβλήθηκε από τον κοροναϊό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε ο θανατηφόρος ιός, ο Ντμίτρι Στούζουκ έλεγε στους οπαδούς του ότι δεν υπήρχε κοροναϊός, μέχρι, βέβαια, να βγει θετικός. Η πρώην σύζυγός του, Σοφία, ανακοίνωσε το θάνατό του.
Ο 33χρονος Ουκρανός, γυμναστής στο επάγγελμα, μολύνθηκε στη διάρκεια ταξιδιού του στην Τουρκία. Είχε ξυπνήσει με πρησμένο λαιμό και δυσκολίες στην αναπνοή. Τότε επέστρεψε στην πατρίδα του, την Ουκρανία όπου μπήκε αμέσως στο νοσοκομείο. Πήρε γρήγορα εξιτήριο αλλά έκανε ξανά εισαγωγή επειδή η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε.
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Жизнь – это череда черно-белых полос. Сегодня полоса белая, а завтра – чёрная. После ночи всегда наступая рассвет. А за светлым днём всегда следует ночь. ⠀ Я в своей жизни не раз сталкивался с трудностями. Но каждый переломный момент принес с собой начало чего-то нового. Переживая такие периоды в жизни, я становлюсь только лучше, уверенней, сильнее и матерей. ⠀ Встречаясь лицом к лицу с новым вызовом судьбы, я знаю, что это испытание послано мне неспроста а за какие-то мои недоработки или просто сделать меня лучше и крепче. Я точно знаю, что со всем справлюсь и ничто меня и никогда не сломает. Сломаться для мужчины, равно умерить, а я люблю жизнь и у меня есть для кого жить. Как бы ни было тяжело, я всегда хватаюсь всем чем можно, руками зубами и только вверх, не отпускаю руки. Все дело в вере, в вере в себя в свои силы и надежде на себя. Не ждите помощи, никто вам не поможет, ваша жизнь только в ваших руках и какой она будет зависит только от нас. Выбираясь на самый верх, рубая сорняки, сквозь ветер и грозы к свету и дальше к облакам вы обретёте достойную награду, это мир, гармония, ясное небо☀️🙌 ⠀ Много здесь людей с характером, как вы справляетесь с задачами? ⠀ Благодарю за фото: @pashamatoga
Για ένα εκατομμύριο followers που είχε στο Instagram, ο Στούζουκ ήταν ιδιαίτερα συμπαθής, καθώς προωθούσε τον αθλητισμό και την υγιεινή ζωή.
Ωστόσο, η πρώην σύζυγός του και μητέρα των τριών παιδιών του, η Σοφία Στουζούκ, 25 ετών, αποκάλυψε ότι παρά την άριστη φυσική κατάσταση του Ντμίτρι, ο κοροναϊός προκάλεσε επιπλοκές στη λειτουργία της καρδιάς του.
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КОРОНАВИРУС «COVID», ДЕНЬ 8 ⠀ Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. ⠀ На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером. ⠀ После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным😔 ⠀ На следующий день я поехал делать КТ. Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре😱😱 Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила. ⠀ ПРО ЛЕЧЕНИЕ. Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое😄). ⠀ ☝🏻Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат🙌🏻 ⠀ Мое состояние стабильное.
Όταν αρρώστησε, ο 33χρονος άλλαξε, φυσικά, άποψη για την ύπαρξη ή μη του ιού και έγραψε στους θαυμαστές του: «Θέλω να μοιραστώ πώς αρρώστησα και να σας προειδοποιήσω έντονα. Ήμουν αυτός που πίστευε ότι ο Covid19 δεν υπάρχει… Μέχρι να αρρωστήσω» είπε, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφίες του με συσκευή παροχής οξυγόνου.
Σοκαρισμένη η πρώην σύζυγός του, Σόφια Στούζουκ ανακοίνωσε το θάνατο του Ντμίτρι, με τον οποίο απέκτησαν τρία παιδιά, που έχασαν τον πατέρα τους.
«Απομένουν μόνο ζεστές αναμνήσεις, τρία όμορφα παιδιά και πολύτιμη εμπειρία», έγραψε η Σοφία, που καλείται -πλέον- να μεγαλώσει μόνη της τον David, την Lola και την Olivia, τα τρία τους παιδιά.
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НАПОЛНЕНИЕ ДУШИ ЭТО СЕМЬЯ И ДЕТИ. ⠀ Это самые близкие и драгоценные для меня люди в это мире. Мой источник любви и энергии. Дети частичка меня. Они наполняют мою жизнь смыслом. ⠀ Каждый день, когда их вижу, понимаю, что день прошёл не зря. Когда я провожу время с ними, меня наполняет чувство жизни и я что живу не зря. Хочу первым им все показать и открыть, открыть им весь мир. Проживая какие-то свои Детские эмоции заново вместе с ними. ⠀ Быть папой — для меня счастье, самое большое счастье которое наполняет мою жизнь радостью и самим смыслом жизни. ⠀ Наши детки — это любовь. Любовь, которая когда-то соединила меня с Софией. И я всегда бесконечно буду благодарен ей. В детях я вижу продолжение себя продолжение её, продолжение НАС. В девочках — отражение женщины, которую однажды я так сильно и по-настоящему полюбил. ⠀ Находясь с детьми — я счастлив. Время с семьей летит незаметно. И хочется чтобы такое времяпровождение не ЗАКАНЧИВАЛОСЬ НИКОГДА. ⠀ ЧИСТЫЙ КАЙФ, когда мы все месте, вместе что-то делаем, когда кричат «Папаааа», смеются и играют. ⠀ Семья — это самая главная для меня ценность. Что бы не происходило, как бы не менялся, менялся мир, обстоятельства, семья — это часть это моя Душа.