Να λοιπόν τι εννοούσε ο Στέλιος Κούλογλου όταν έγραψε στην ιστοσελίδα tvxs ότι ορισμένα ΜΜΕ προκαλούν πρόβλημα στον ΣΥΡΙΖΑ. Στην Αυγή αναφερόταν. Στο δημοσιογραφικό όργανο του κόμματος, που έχει περιπέσει σε πολλές αμαρτίες (ουδείς αναμάρτητος άλλωστε), με το χθεσινό πρωτοσέλιδο όμως έσπασε τα κοντέρ.

Δεκαπέντε μήνες μετά τις εκλογές, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να μην καταλαβαίνει γιατί το κόμμα του υπέστη τέτοια βαριά ήττα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο άρθρο του χαρακτηρίζει τη σημερινή κυβέρνηση «κομπανία των πολιτικών απατεώνων με έναν ανεπαρκή επικεφαλής». Αλλά τόσα ξέρει, τόσα λέει. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα άλλο σημείο του άρθρου του, όπου μιλά για «βαλτούς ή χρήσιμους ηλίθιους πρόθυμους να αλλάξουν την ατζέντα την τελευταία στιγμή» και επισημαίνει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δεν έχει διαμορφώσει μια νέα φυσιογνωμία και ένα πρόγραμμα που να εμπνεύσει τους πολίτες».

Λίγες ώρες αργότερα πήρε την απάντηση. Στο ζήτημα της αλλαγής των ποινικών κωδίκων, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εν πολλοίς δίκιο και οι επιθέσεις εναντίον του διακρίνονται από μπόλικο λαϊκισμό. Ετσι παίζεται όμως το πολιτικό παιχνίδι. Η κομματική ηγεσία μπορούσε να απαντήσει επικαλούμενη τις τοποθετήσεις εμπείρων και εγκύρων, όπως ο Ευάγγελος Βενιζέλος (αξίζει να διαβάσετε το άρθρο του στα σημερινά ΝΕΑ) ή ο εισαγγελέας Βασίλης Μαρκής. Μπορούσε ακόμη να κάνει σημαία της εκείνο το εξαιρετικό πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών με το «Τείχος της Δημοκρατίας». Τι επέλεξε αντί γι’ αυτά; Να μας πετάξει στα μούτρα μια ρυπαρή σελίδα, που καπηλεύεται το σύνθημα «Δεν είναι αθώοι» και εμφανίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαμαρά με φόντο τον αγκυλωτό σταυρό.

Στην περίπτωση αυτή, οι «ηλίθιοι» δύσκολα θα μπορούσε να χαρακτηριστούν βαλτοί: δεν πρόκειται άλλωστε για κάποιον ανυπόληπτο πρώην υπουργό που θέλει να πάρει την εκδίκησή του, αλλά για την επίσημη εφημερίδα του κόμματος. Μπορεί όμως να αποδειχθούν χρήσιμοι. Γιατί δείχνουν ότι η νέα φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ που ζητά ο Κούλογλου ξεπερνά ακόμη κι εκείνη που είχε σημαδευτεί από το «Στα τέσσερα!» του εκλεκτού του πρώην εταίρου. Ο Αλέξης Τσίπρας, που φέρει την πρώτη ευθύνη γι’ αυτό το πρωτοσέλιδο, δεν έκανε την αυτοκριτική του, δεν διδάχθηκε, δεν αποτοξίνωσε ούτε αποτοξινώθηκε. Αλλαξε – αλλά προς το χειρότερο.

Στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, είχα αναρωτηθεί επανειλημμένα πώς κάποια ικανά, ηθικά και έντιμα στελέχη σαν τον Στέργιο Πιτσιόρλα δέχονταν να συμμετέχουν σε ένα κυβερνητικό σχήμα μαζί με τους ΑΝΕΛ. Η απάντησή τους ήταν σεβαστή: έπρεπε κάποιος να κάνει τη δουλειά. Το επιχείρημα αυτό δεν ισχύει πλέον: τη δουλειά την κάνει άλλος. Μετά το χθεσινό πρωτοσέλιδο της Αυγής, και το γκρέμισμα του μύθου για «σοσιαλδημοκρατικοποίηση» του ΣΥΡΙΖΑ, οι μετριοπαθείς που παραμένουν στο κόμμα και σιωπούν γίνονται συνένοχοι της χυδαιότητας. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν πλέον. Για να θυμηθούμε τον γλυκύτατο Γιούνκερ, the game is over.