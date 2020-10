Στο λασπότοπο του Καρά Τεπέ πνίγηκε το αφήγημα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την νέα ασφαλή δομή η οποία χτίστηκε σε χρόνο ρεκόρ μετά την καταστροφή του καταυλισμού της Μόριας.

Η βροχή που ξέσπασε στη Λέσβο την Πέμπτη ανέδειξε την προχειρότητα με την οποία στήθηκε η νέα δομή στο πεδίο βολής, με χιλιάδες ανθρώπους, μικρά παιδιά και ασθενείς να αναγκάζονται να κοιμούνται κυριολεκτικά στις λάσπες εξαιτίας της εμμονής της κυβέρνησης στα κλειστά κέντρα και τον εγκλωβισμό τω προσφύγων στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ωστόσο ο αρμόδιος υπουργός, Νότης Μηταράκης, κοιτάζει τα πράγματα μέσα από ροζ γυαλιά, επαναλαμβάνοντας πως όλα πάνε καλά.

Σε έναν τόπο σαν και αυτόν η κυβέρνηση αποφάσισε να μεταφέρει άλλους 150 ευάλωτους πρόσφυγες από την πρότυπη δομή του ΠΙΚΠΑ, η οποία ετοιμάζεται να κλείσει.

Ανάμεσα στα 150 περίπου άτομα που φιλοξενούνται στο ΠΙΚΠΑ, βρίσκονται και 21 ασυνόδευτα παιδιά, κορίτσια ηλικίας έως 17 ετών και αγόρια έως 12 ετών.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Στέλιο Πέτσα, ο Νότης Μηταράκης, μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη δημιουργία κλειστών ελεγχόμενων κέντρων στα νησιά.

Ο υπουργός ανακοίνωσε πως ο διαγωνισμός για τις νέες δομές σε Σάμο, Κω και Λέρο έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ υπάρχουν και ανάδοχοι. Μάλιστα εντός του μήνα θα προχωρήσει η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας στα υπόλοιπα σημεία εισόδου της χώρα.

Επόμενος στόχος του υπουργείου είναι το κλείσιμο εντός του 2020 του προγράμματος ξενοδοχείων. Μέχρι στιγμής έχουν κλείσει 27 και μένουν ακόμα για κλείσιμο 40 ξενοδοχειακές δομές. Το 2021 το υπουργείο στοχεύσει οι τις 32 δομές σε όλη την υπόλοιπη χώρα να μειωθούν σε 26, καθώς «προχωράμε στην έξοδο από τις δομές αυτών που πλέον δεν δικαιούνται παροχή στέγης».

Επίσης, διευκρίνισε ότι το όριο της φιλοξενίας αιτούντων άσυλο σε ποσοστό 1% ανά περιφέρεια που έθεσε ο πρωθυπουργός εφαρμόζεται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, παρά το γεγονός ότι υπήρξε αύξηση των διαμενόντων στην ενδοχώρα από 51.000 τον Ιανουάριο του 2020 σε 54.000 σήμερα.

Στο κενό έπεσαν οι εκκλήσεις διεθνών οργανισμών και προσωπικοτήτων για την διατήρηση της δομής του ΠΙΚΠΑ στη Νεάπολη της Λέσβου.

Η δομή επρόκειτο να αδειάσει σήμερα, Δευτέρα, με τους διαμένοντες σε αυτή – κυρίως άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και οικογένειες – να μεταφέρονται στη νέα δομή του Καρά Τεπέ.

Με το πρώτο φως του ήλιου, αποκαλύφθηκε ένα υπέροχο έργο που είχαν κάνει οι πρόσφυγες στον δρόμο εντός του ΠΙΚΠΑ: το ουράνιο τόξο και πάνω του γραμμένο το σύνθημα «Προσπάθησαν να μας θάψουν, αλλά δεν ήξεραν ότι είμαστε σπόροι».

After talks between police and PIKPA this morning at 9: The project won't be evicted today and tomorrow. We'll try to get more information later this day. #SavePikpa #LeaveNoOneBehind pic.twitter.com/kbrXvtTmNv

Τελικά, έπειτα από διαπραγματεύσεις με την Αστυνομία το πρωί της Δευτέρας, οι υπεύθυνοι της δομής που ανήκουν στην οργάνωση «Lesvos Solidarity» («Αλληλεγγύη Λέσβου») κατάφεραν να μεταφέρουν την έξωση για την Τετάρτη.

Ο Δήμος Μυτιλήνης αρνήθηκε να συζητήσει με τους υπεύθυνους του ΠΙΚΠΑ.

Tomorrow there are plans to evict Pikpa, an open camp on Lesvos which has run for around 8 years. It has about 100 people currently living there. Everyone there is considered “vulnerable” from tomorrow they will be moved to the new “temporary” camp. Photo below of Pikpa. pic.twitter.com/m2qKQiWLBZ

— Katy Fallon (@katymfallon) October 11, 2020