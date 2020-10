Η Λίβερπουλ επενδύει στο μέλλον της και το δείχνει μέσα από τις μεταγραφές που κάνει. Οι «κόκκινοι» έκαναν δικό τους ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Βραζιλίας και της Φλουμινένσε. Ο λόγος για τον Μαρσέλο Πιταλούγκα, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον αγγλικό σύλλογο.

Συγκεκριμένα, ο 17χρονο πορτιέρο κόστισε 750 χιλιάδες ευρώ στην ομάδα του Κλοπ και θα ενσωματωθεί αρχικά στην Κ23 του συλλόγου ενώ αναμένεται να κάνει προπονήσεις και με την πρώτη ομάδα. Το νέο του συμβόλαιο είναι διάρκειας πέντε ετών.

Ο, γεννημένος το 2002, άσος είναι διεθνής με την Κ17 της Βραζιλίας, με την οποία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2019.

Τέλος, πέρσι ήταν μόνιμα στην αποστολή της πρώτης ομάδας της Φλουμινένσε, χωρίς να πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του.

Welcome to the Reds, Marcelo Pitaluga 🙌🔴

— Liverpool FC (@LFC) October 8, 2020