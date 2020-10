Την ανησυχία που προκάλεσε η εισαγωγή του Ντόναλντ Τραμπ στο νοσοκομείο, σε λιγότερο από 24 ώρες αφότου διαγνώστηκε θετικός στον κοροναϊό, εντείνει η δήλωση συμβούλου του ότι συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία του αμερικανού προέδρου.

«Είναι σοβαρό» ανέφερε συγκεκριμένα στο CNN, προσθέτοντας πως ο Τραμπ είναι καταβεβλημένος. Είναι πολύ κουρασμένος και αντιμετωπίζει πρόβλημα στην αναπνοή, λένε από την πλευρά τους ανταποκριτές του αμερικανικού δικτύου. Οι περιγραφές αυτές έρχονται να προστεθούν στις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν από την πρώτη στιγμή ότι ο «πλανητάρχης» θορυβήθηκε μετά τη διαγνωσή του και ανησυχούσε όλο και περισσότερο όσο περνούσε η ώρα, καθώς εμφάνισε συμπτώματα, όπως πυρετό.

Λέγεται, δε, ότι ο Τραμπ μισεί τα νοσοκομεία και μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να μην χρειαστεί να διανυκτερεύσει ποτέ σε κρεβάτι νοσηλείας.

Η εικόνα του στρατιωτικού ελικοπτέρου, που προσγειώθηκε μπροστά από τον Λευκό Οίκο για να μεταφέρει τον αμερικανό πρόεδρο στο εθνικό στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed, έκανε, όπως ήταν αναμενόμενο, τον γύρο του κόσμου με όλα τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα να διακόπτουν το πρόγραμμά τους και να μεταδίδουν σε ζωντανή μετάδοση όλες τις εξελίξεις.

Στην Ελλάδα ζωντανά τις εξελίξεις για την υγεία του αμερικανού προέδρου από τη στιγμή που υπήρξε η πληροφορία για τη μεταφορά του σε νοσοκομείο μεταδίδει το MEGA.

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι ο πρόεδρος της Αμερικής και η σύζυγος του Μελάνια, βρέθηκαν θετικοί στον ιό, προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση που αποτυπώθηκε από την πρώτη στιγμή στους δείκτες των διεθνών αγορών, καθώς η ασθένεια του Τραμπ μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική (και) για την έκβαση των αμερικανικών εκλογών.

Στο πλαίσιο αυτό, εξηγείται απολύτως γιατί αμερικανικά ΜΜΕ έσπευσαν να τονίσουν ότι πρόκειται για προληπτικό μέτρο, αλλά και γιατί ο ίδιος ο Τραμπ φρόντισε να κάνει δήλωση ανακοινώνοντας στον αμερικανικό λαό την εισαγωγή του στο νοσοκομείο και διαβεβαιώνοντας τους πολίτες των ΗΠΑ ότι αισθάνεται καλά.

Εμφανίστηκε δε στο μήνυμά του με κοστούμι και γραβάτα, με τους επικοινωνιολόγους του να θέλουν να στείλουν καθησυχαστικό μύνημα στους πολίτες και στις αγορές. Κατά την επιβίβασή του στο ελικόπτερο ο Τραμπ φορούσε όμως και μάσκα, μέτρο προστασίας που αν είχε υιοθετήσει από την αρχή, όταν ακόμη αμφισβητούσε την σοβαρότητα της ασθένειας, μπορεί να τα είχε αποφύγει όλα αυτά.

Φυσικά τη στάση αυτή του Τραμπ απέναντι στην πανδημία, -που σύμφωνα με πολλούς οδήγησε και στην αναποτελεσματική αντιμετώπισή της και κατά συνέπεια στην εκτόξευση του αριθμού θανάτων-, σχολιάσαν πολιτικοί αντίπαλοί του, αλλά και πλήθος κόσμου.

Ιδιαίτερα τις πρώτες ώρες που έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προσβλήθηκε από τον κοροναϊό και πριν εμφανίσει συμπτώματα τα social media πήραν φωτιά. Πόσο μάλλον που ο Τραμπ όλο τον τελευταίο καιρό στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας του είχε έρθει σε επαφή με πλήθος κόσμου.

Ωστόσο, όλα τα μηνύματα μετά την ανακοίνωση της εισαγωγής του Τραμπ στο νοσοκομείο ήταν σε άλλο ύφος με τον αντίπαλο του για τις προεδρικές εκλογές Τζο Μπάιντεν, να αποσύρει όλες τις εχθρικές διαφημίσεις. Τις θερμότερες ευχές για ταχεία ανάρρωση έστειλε στον Ντοναλντ Τραμπ και ο Μπάρακ Ομπάμα. Μήνυμα συμπαράστασης έστειλε και ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Από τους πρώτους που έσπευσαν να δώσουν ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Τραμπ ήταν και ο ομοιπαθής Ζαΐρ Μπολσονάρο, που επίσης υποτίμησε τον κοροναϊό και το πλήρωσε ακριβά και ο ίδιος και η χώρα του.

Φυσικά να σταθούν στο πλευρό του πατέρα τους έσπευσαν τα παιδιά του Ιβανκα Τραμπ και Έρικ Τραμπ.

«Είσαι πολεμιστής και θα νικήσεις. Σ ‘αγαπώ μπαμπά» έγραψε η Ιβάνκα Τραμπ στο Twitter.

Με ανάρτησή του στο Twitter ο Ερικ Τραμπ δήλωσε πως ο πατέρας του είναι «αληθινός πολεμιστής», ζητώντας από τους υποστηρικτές του να προσευχηθούν.

«Θα αγωνιστεί με την ίδια δύναμη και πίστη που τον διακατέχει για να πολεμάει για την Αμερική κάθε μέρα» πρόσθεσε

.@RealDonaldTrump is a true warrior. He will fight through this with the same strength and conviction that he uses to fight for America each and every day. I ask you to join me in praying for his recovery. I have never been more proud of someone and what they have had to endure.

— Eric Trump (@EricTrump) October 2, 2020