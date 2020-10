Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που υφίσταται το βαρύτερο χτύπημα στον κόσμο από τον κοροναϊό. Περίπου 10 μήνες μετά την εμφάνιση του του SARS-coV-2, η Αμερική έχει 207.808 νεκρούς, ενώ τα κρούσματα έχουν αγγίξει, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανεπιστημίου του Johns Hopkins, τα 7.277.759!

Ωστόσο, παρά τη συνεχιζόμενη έξαρση των κρουσμάτων στις ΗΠΑ ο πρόεδρος της χώρας Ντόναλντ Τραμπ επέμενε στη θέση του πως η νόσος θα «εξαφανιστεί». «Στο τέλος θα έχω δίκιο. Ξέρετε, έχω πει: «Θα εξαφανιστεί». Θα συνεχίσω να το λέω», έλεγε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Όμως, έτσι αναπάντεχα ο Ντόναλντ και Μελάνια Τράμπ δέχτηκαν το χτύπημα του… κοροναϊού.

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από το tweet του Αμερικάνικου προέδρου. «Η Πρώτη Κυριά κι εγώ βγήκαμε θετικοί στον κοροναϊό. Θα αρχίσουμε αμέσως καραντίνα και διαδικασία ανάρρωσης. Θα το περάσουμε ΜΑΖΙ» έγραψε χαρακτηριστικά.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Ο Τραμπ φαίνεται ότι μολύνθηκε από τη στενή του συνεργάτη Χόουπ Χικς, που διαγνώστηκε θετική στον κοροναϊό. Η 31χρονη, μαζί με τον αμερικανό πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία, ταξίδεψαν στο Κλίβελαντ για το πρώτο debate ενόψει των προεδρικών εκλογών στις 3 Νοεμβρίου, αλλά και στη Μινεσότα πάλι στο πλαίσιο προεκλογικής.

Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, που ανακοίνωσε στο Twitter, ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Μελάνια βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, ήρθε η σειρά της Πρώτης Κυρίας να «τιτιβίσει» για την είδηση.

«Όπως τόσο Αμερικανοί φέτος έτσι και εμείς είμαστε σε καραντίνα στο σπίτι, μετά τη θετική διάγνωση για COVID-19. Είμαστε καλά και έχουμε ακυρώσει όλες τις υποχρεώσεις μας. Βεβαιωθείτε ότι είστε ασφαλείς και θα το περάσουμε αυτό όλοι μαζί» έγραψε.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020