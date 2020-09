Την ανησυχία του για την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν εκφράζει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τις εξελίξεις στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση προχωρώντας σε άμεση παύση των εχθροπραξιών.

«Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ανησυχία την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, που προκάλεσε και θύματα μεταξύ αμάχων.

Καλούμε όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να προβούν σε άμεση παύση των εχθροπραξιών και να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της Ομάδας Μινσκ» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών και προσθέτει:

«Η ειρηνική επίλυση των διαφορών στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου είναι μονόδρομος για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Αναμένουμε ότι κάθε ενέργεια και δήλωση από πλευράς εμπλεκομένων αλλά και τρίτων θα εντάσσεται σε αυτή τη λογική, αποφεύγοντας την υποδαύλιση της έντασης».

Έντονη ανησυχία προκαλεί στη διεθνή κοινότητα η αύξηση της έντασης ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν και οι συγκρούσεις κατά μήκος της γραμμής των συνόρων του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι κατέλαβε σήμερα έξι χωριά που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Αρμενίας.

«Απελευθερώσαμε έξι χωριά, πέντε στο Φιζούλι, ένα στο Τζεμπράιλ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν.

Από την άλλη πλευρά, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Παρσινιάν δήλωσε σήμερα το πρωί πως το γειτονικό Αζερμπαϊτζάν επιτέθηκε σε οικισμούς στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και κάλεσε τον πληθυσμό της διαφιλονικούμενης περιοχής να σπεύσει στα καταφύγια.

Το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας ανακοίνωσε πως τα στρατεύματά του κατέρριψαν δύο ελικόπτερα και τρία μη επανδρωμένα αεροπλάνα του Αζερμπαϊτζάν σε απάντηση στην επίθεση, για την οποία γνωστοποίησε ότι άρχισε στις 07:10 (ώρα Ελλάδας) και είχε στόχο οικισμούς αμάχων, περιλαμβανομένης της περιφερειακής πρωτεύουσας Στεπανακέρτ.

«Η απάντησή μας θα είναι αναλογική και η στρατιωτικοπολιτική ηγεσία του Αζερμπαϊτζάν φέρει την πλήρη ευθύνη για την κατάσταση», αναφέρει σε δήλωσή του το αρμενικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν, από την πλευρά του, ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε στρατιωτική επιχείρηση κατά μήκος της «γραμμής επαφής», μιας ναρκοθετημένης περιοχής που χωρίζει τις υποστηριζόμενες από την Αρμενία δυνάμεις από τα αζερινά στρατεύματα στην περιοχή, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Το υπουργείο ανακοίνωσε πως ένα αζερινό ελικόπτερο καταρρίφθηκε, όμως το πλήρωμά του επέζησε.

Οι δύο πρώην σοβετικές χώρες βρίσκονται από καιρό σε σύγκρουση για την αποσχισθείσα αζερική περιφέρεια του Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπου ζουν κυρίως Αρμένιοι, και οι μεθοριακές συγκρούσεις έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες.

Το Ναγκόρνο-Καραμπάχ είναι μια περιφέρεια του Αζερμπαϊτζάν που έχει αποσχισθεί από την υπόλοιπη χώρα, κατοικείται κυρίως από Αρμενίους και υποστηρίζεται από την Αρμενία.

Η προεδρία του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, κήρυξε «γενική επιστράτευση» ως απάντηση σε μια εκτεταμένη επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το Αζερμπαϊτζάν.

«Κήρυξα στρατιωτικό νόμο και γενική επιστράτευση για τους άνω των 18 ετών», δήλωσε ο ηγέτης του Καραμπάχ, ο Αραΐκ Αρουτιουνιάν, στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του τοπικού κοινοβουλίου, ανακοίνωσε η προεδρία.

Άμαχοι και στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους στις σφοδρές μάχες που ξέσπασαν σήμερα στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, ανακοίνωσαν εξάλλου το Αζερμπαϊτζάν και αρμένιοι αυτονομιστές, οι οποίοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος άρχισε τις εχθροπραξίες.

«Νεκροί και τραυματίες έχουν αναφερθεί μεταξύ των αμάχων και των στρατιωτικών», ανακοινώθηκε από την αζερινή προεδρία, ενώ ο δημόσιος μεσολαβητής του Καραμπάχ δήλωσε πως υπάρχουν «θύματα μεταξύ των αμάχων» στον πληθυσμό της περιοχής.

⚠️ A general mobilization has been ordered to defend #Artsakh against #Azerbaijan #Armenia pic.twitter.com/GwYh72rtWE

The people ordered to take shelter!

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν κήρυξε γενική επιστράτευση και στρατιωτικό νόμο στη χώρα και κάλεσε τον πληθυσμό να «είναι έτοιμος να υπερασπισθεί την ιερή πατρίδα», την ώρα που φονικές μάχες φέρνουν αντιμέτωπες τις αρμενικές δυνάμεις και τους αυτονομιστές του Ναγκόρνο-Καραμπάχ με τις δυνάμεις του γειτονικού Αζερμπαϊτζάν.

«Ας υποστηρίξουμε σθεναρά το κράτος μας, τον στρατό μας (…) και θα νικήσουμε. Ζήτω ο ένδοξος αρμενικός στρατός!», έγραψε στο Facebook.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ υποσχέθηκε σε σημερινή τηλεοπτική ομιλία του τη νίκη στις μάχες ανάμεσα στον στρατό του και τις δυνάμεις της Αρμενίας και των αυτονομιστών του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

«Ο αζερινός στρατός μάχεται σήμερα στο έδαφός του, υπερασπίζεται την εδαφική ακεραιότητά του, καταφέρει συντριπτικά πλήγματα στον εχθρό. Η υπόθεσή μας είναι δίκαιη και θα νικήσουμε», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ απηύθυνε σήμερα έκκληση για παύση των εχθροπραξιών και την «άμεση επιστροφή στις διαπραγματεύσεις».

«Οι πληροφορίες που αφορούν το Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι πηγή σοβαρότατων ανησυχιών», έγραψε ο Σαρλ Μισέλ σε μήνυμά του στο Twitter. «Η στρατιωτική δράση πρέπει να σταματήσει, επειγόντως, για να αποτραπεί οποιαδήποτε κλιμάκωση της βίας. Μια άμεση επιστροφή στις διαπραγματεύσεις, χωρίς προαπαιτούμενα, είναι ο μοναδικός δυνατός δρόμος».

Reports of hostilities from the Nagorno-Karabakh conflict zone are of most serious concern.

Military action must stop, as a matter of urgency, to prevent a further escalation.

An immediate return to negotiations, without preconditions, is the only way forward.

— Charles Michel (@eucopresident) September 27, 2020