Δήλωση παραμονής στους Μιλγουόκι Μπακς έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» αναδείχθηκε για δεύτερη διαδοχική χρονιά πολυτιμότερος παίκτης του ΝΒΑ μετά από μια σπουδαία χρονιά με τους Μπακς.

Στις πρώτες του δηλώσεις από την Αθήνα, ο Γιάννης ήρθε σε επικοινωνία με τον κομισάριο της λίγκας, Άνταμ Σίλβερ και στη συνέχεια έδωσε συνέντευξη στο «TNT».

Ο Έλληνας σούπερ-σταρ τόνισε ότι μετά την ανάδειξή του ως MVP, θέλει να παραμείνει στους Μπακς, εφόσον οι στόχοι του συμβαδίζουν με αυτούς της ομάδας, και να κατακτήσει μαζί τους το πρωτάθλημα.

«Προφανώς, αυτή τη στιγμή θέλω να εστιάσω στην οικογένειά μου. Ήμουν στη φούσκα για δύο μήνες. Τώρα μπορώ να δω την μητέρα μου και τα αδέλφια μου. Δεν σκέφτομαι τόσο πολύ τι θα κάνω στη συνέχεια. Αυτό που ξέρω είναι πως θέλω να γίνω καλύτερος.

Όταν έρθει η ώρα, θα μιλήσουμε για το συμβόλαιο και το μέλλον μου με το Μιλγουόκι. Αυτή τη στιγμή θέλω να συνεχίσω να βελτιώνομαι και να επικεντρωθώ στην οικογένεια μου.

Η συνάντηση με τους ιδιοκτήτες των Μπακς ήταν εξαιρετική. Μιλήσαμε για την ομάδα, τι πήγε λάθος, τι μπορούμε να αλλάξουμε.

Όσο βρισκόμαστε όλοι στην ίδια σελίδα και παλεύουμε κάθε μέρα για τον ίδιο στόχο, για να γίνουμε πρωταθλητές, δεν βλέπω γιατί να μην βρίσκομαι στο Μιλγουόκι για τα επόμενα 15 χρόνια».

Μην με λέτε MVP, όχι ακόμα. Ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι άλλος, τον ξέρετε. Μην με αποκαλείτε MVP, μέχρι να γίνω πρωταθλητής».

“As long as everybody’s fighting for the same thing … which is to be a champion, I don’t see why not to be in Milwaukee for the next 15 years.”

