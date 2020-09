Ο πετυχημένος stand up κωμικός και βασιλιάς των one-liners, Jimmy Carr, θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Αθήνα την Τρίτη 22 και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 στο Θέατρο Άλσος.

“A comedy hero for our times”

Guardian

“King of the comedy fringe”

Telegraph

“Fabulous: Carr is No1 on the Comedy Offenders’ List”

The Times

“Jimmy Carr is a world-class comedian…I envy his brilliance with words”

Independent

“A wonder to behold…he plays with your boundaries, but you love it. If Jimmy Carr can do to a body what he does to a mind, then his girlfriend must be the happiest woman on the planet”

Scotsman

“The brightest British comic hope for a long, long while…the most deliciously transgressive comic…he is not so much pushing the boundaries as sailing in uncharted waters…Superb”

Irish Times

“A masterclass in comedy…devastating, tasteless two-liners that are bliss to listen to…Carr’s persona is irresistible and his wisecracks have you quivering with satisfaction”

Guardian

“One of the most polished performers in the business”

Independent

Βραβευμένος κωμικός και παρουσιαστής, ο Jimmy Carr είναι από τους καλλιτέχνες που όντως μπορούν να περηφανεύονται για την καριέρα τους καθώς η αξία, το ταλέντο και η τεράστια εμπειρία του αναγνωρίζεται σε διεθνείς χώρους και τον κατατάσσει σε έναν από τους πιο αγαπητούς αλλά και επιτυχημένους κωμικούς σήμερα.

Πρόκειται για έναν κωμικό ατρόμητο, ακραίο, αθυρόστομο που δεν διστάζει να σατιρίσει θέματα ταμπού. Ξεχωρίζει για το αβυσσαλέο, συχνά σκοτεινό και αιχμηρό χιούμορ, το υψηλό επίπεδο εκτέλεσης αστείων αλλά και για τα θανατηφόρα one-liners.

Με ένα τεράστιο ρεπερτόριο στο ενεργητικό του και με πληθώρα παραστάσεων σε σκηνές της Αγγλίας αλλά και της Αμερικής, ο Jimmy Carr έχει κυκλοφορήσει 8 live dvd όπως «Live», «Stand Up», «Comedian», «In Concert», «Telling Jokes», «Making People Laugh», «Being Funny» και «Laughing & Joking». To 2015 ήταν ο πρώτος Βρετανός κωμικός που υπέγραψε συμβόλαιο με την Netflix για τα δικαιώματα του κωμικού μονόλογου «Funny Business», που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2016. Μεταξύ άλλων, το 2019 κυκλοφόρησε το επιτυχημένο κωμικό special «The Best of Ultimate Gold Greatest Hits» μέσω της πλατφόρμας του Netflix.

Παράλληλα, έχει δοκιμαστεί ως παρουσιαστής και οικοδεσπότης, με μεγάλη επιτυχία, σε πολλές δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές όπως, «8 Out Of 10 Cats», «8 Out Of 10 Cats Does Countdown», «Big Fat Quiz Of The Year» και «Big Fat Quiz Of Everything», καθώς και αλλεπάλληλες εμφανίσεις στα «QI» και «A League Of Their Own». «The Fix», είναι ο τίτλος της νέας ανατρεπτικής εκπομπής του που προβάλλεται από την Netflix.