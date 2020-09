View this post on Instagram

⁣🏳️‍🌈 #Diversidad II & #Animapride IV 🎬 #AthensPrideWeek⠀ ZOODIO 54: Όταν δύο αχώριστοι φίλοι πάνε για clubbing, πρώτη φορά και με πολύ ενθουσιασμό, στη λαμπερή και γεμάτη ηδονή gay σκηνή του Λονδίνου, συνειδητοποιούν πως δεν χρειαζόταν να ταξιδέψουν τόσο μακριά για να βρουν τον έρωτα – καμιά φορά βρίσκεται ακριβώς μπροστά μας! 1+5 ακόμη LGBTQI+ animation που μπορείτε να απολαύσετε online δωρεάν, σήμερα στο πλαίσιο του Diversidad II & Animapride IV ! ⠀ ⠀ 🍿 Οι ταινίες του αφιερώματος θα είναι διαθέσιμες για 24 ώρες μέσω της ιστοσελίδας www.fecha.gr και οι ταινίες του αφιερώματος Animapride IV θα είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας www.animasyros.gr.⠀ ⠀ 👉 Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ:⠀ https://www.facebook.com/events/2586096098367836/⠀ ____________________________ ⠀ ⠀ ZOODIO 54: When two inseparable friends venture out into the bright lights of London’s hedonistic gay scene for fun and excitement, little did they realize that they would not have to travel too far to find love – sometimes it’s staring you right in the face! ⠀1+5 LGBTQI+ animated shorts that you can online for free today on Diversidad II & Animapride IV !⠀ ⠀ 🍿 The film selection will be available via www.fecha.gr while animation films will stream via www.animasyros.gr. ⠀ ⠀ 👉 View the full programme here:⠀ https://www.facebook.com/events/2586096098367836/⠀ ⠀ @fecha_gr @athensprideofficial #lgbtiqi+ #anima #pride #prideweek #prideweekathens #lgbtqianimation #queerfilms #queercinema #queeranimation #diversidad #diversity #athens #fecha #screening #onlinefestival #streaming ⠀