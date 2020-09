Οι Μιλγουόκι Μπακς από ξημερώματα της Τετάρτης είναι εκτός συνέχειας του ΝΒΑ, καθώς αποκλείστηκαν με 4-1 από τους Μαϊάμι Χιτ στους ημιτελικούς των πλέι οφ της Ανατολής.

Πολλά ακούστηκαν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον ίδιο πάντως να διαψεύδει τα σενάρια και να υποστηρίζει ότι θα παραμείνει κάτοικος Μιλγουόκι και έχει εμπιστοσύνη στην ομάδα του.

Από την πλευρά του, ο Μάτζικ Τζόνσον θέλησε να του δώσει μία συμβουλή μέσω twitter. Ο θρύλος των Λέικερς έστειλε μήνυμα στον Greek Freak.

«Η συμβουλή μου στον Γιάννη είναι να καθίσει και να συζητήσει με τον ιδιοκτήτη των Μπακς, Γουές Ίντενς, για να δει τη στρατηγική του για να κάνει την ομάδα καλύτερη και να φέρει ένα πρωτάθλημα στο Μιλγουόκι».

My advice for @Giannis_An34 is to sit down one-on-one with Milwaukee Bucks Owner Wes Edens and figure out his strategy to make the team better and bring a championship to Milwaukee.

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) September 9, 2020