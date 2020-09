Πρόστιμο ύψους 1.000€ επιβλήθηκε σε Γάλλο τουρίστα, ο οποίος αποπειράθηκε να φύγει αεροπορικώς από τη Σαρδηνία έχοντας περίπου δύο κιλά τοπικής άμμου στις βαλίτσες του.

Η πανέμορφη λευκή άμμος του ιταλικού νησιού προστατεύεται, και οι τουρίστες αντιμετωπίζουν πρόστιμα – ή ακόμη και ποινή φυλάκισης – για την απομάκρυνσή της από τις τοπικές παραλίες.

Ο άνδρας συνελήφθη στο αεροδρόμιο Cagliari Elmas την 1η Σεπτεμβρίου, αφού βρέθηκε στην κατοχή του μπουκάλι γεμάτο με περίπου δύο κιλά άμμου.

Εκπρόσωπος των δασοφυλάκων του νησιού δήλωσε στο CNN: «Το μπουκάλι κατασχέθηκε και βρίσκεται τώρα στο δωμάτιο όπου φυλάσσουμε τα κατασχεθέντα αντικείμενα. Στο τέλος κάθε έτους συνήθως έχουν συγκεντρωθεί εκεί πολλά μπουκάλια άμμου».

A tourist who took sand from a beach in Italy has been fined more than $1,000 https://t.co/NCx0H4rWcu

— CNN (@CNN) September 8, 2020