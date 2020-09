Την περίοδο του lockdown ο βετεράνος αθλητικός φωτορεπόρτερ Ντέιβιντ Μπανκς (David Banks) βρήκε χρόνο να καταδυθεί στο αρχείο του και να οργανώσει τα αρνητικά.

Με έκπληξη μεγάλη ανακάλυψε σπάνιες φωτογραφίες του τις οποίες για χρόνια δεν είχε εμφανίσει.

Ανάμεσα σε αυτές, και φωτογραφίες του θρύλου του NBA, Μάικλ Τζόρνταν, τις οποίες σήμερα βλέπουμε για πρώτη φορά.

Ο Μπανκς, γέννημα θρέμμα του Σικάγου, άρχιζε την καριέρα του δουλεύοντας για διάφορα φωτογραφικά πρακτορεία όταν ο Τζόρνταν κατέφτασε στην «Πόλη των Ανέμων» στο ξεκίνημα της σεζόν 1984-1985 ως ρούκι.

«Είπα στον εαυτό μου, ότι αυτό στ’ αλήθεια θ’ αλλάξει τα πράγματα για τους Σικάγο Μπουλς» δήλωσε, σύμφωνα με το Rolling Stone, ο Μπανκς ο οποίος με τη φωτογραφική μηχανή του κατέγραφε την άνοδο της ομάδας στην κυριαρχία στο NBA (μαζί με βετεράνους φωτογράφους όπως οι Scott Strazzante και Nuncio Dinuzzo). «Ήξερες ότι ο MJ ήταν πραγματικά ξεχωριστός. Να τον βλέπεις να παίζει, ήταν κάτι που το μυαλό δεν το χωρούσε. Ήξερα ότι δεν έπρεπε να στρέψω την κάμερά μου μακριά απ’ αυτόν. Αν έπαιρνες την απόφαση να πας κάπου αλλού με τη φωτογραφική σου μηχανή, ήταν πάντα μια κακή απόφαση. Είπα στον εαυτό μου «ε, ηλίθιε, εστίασε στον Τζόρνταν. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία»» εξήγησε.

Never-before-seen photographs of Michael Jordan capture the rise of the basketball legend from rookie to pop culture icon https://t.co/USpc3BpTCV pic.twitter.com/eJMdCCkPLC

Σε μια περίοδο που δεν υπήρχε η ψηφιακή τεχνολογία στις φωτογραφικές μηχανές, ο Μπανκς, με δύο αναλογικές μηχανές περασμένες στους ώμους -μια Nikon FM2 και την πρώτη Canon με αυτόματη εστίαση-, ακολουθούσε τον Τζόρνταν.

«Το πέρασμα του χρόνου είναι αυτό που συχνά κάνει να είναι δυνατή μια φωτογραφία» υπογράμμισε. Και ανάμεσα στις φωτογραφίες που βλέπουμε σήμερα, υπάρχουν στιγμές ανεπανάληπτης συγκίνησης: ο Μάτζικ Τζόνσον να παίζει άμυνα πάνω στον Τζόρνταν (1988) ή ζέσταμα του Μάικλ Τζόρνταν (1990) ή κάρφωμα του «Air» στους τελικούς με τους Λος Άντζελες Λέικερς το 1991. Και άλλες πολλές.

Σπουδαίες στιγμές στο παρκέ, σπουδαίες φωτογραφίες.

So much more than just basketball reflected in these Michael Jordan photos by David Banks.

Also, bonus appearance by @SteveKerr 😏https://t.co/0ECap2kXPd pic.twitter.com/FWD0TL95dd

— Akif Malik 😷 (@akifmalik) September 4, 2020