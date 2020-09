Προκλητικός εμφανίστηκε για μια ακόμη φορά ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου εξαπολύοντας νέα επίθεση εναντίον της Ελλάδας υποστηρίζοντας πως η Αθήνα αρχικά συμφώνησε να αρχίσει τεχνικός διάλογος με την Τουρκία και στη συνέχεια έκανε πίσω.

Μία ημέρα μετά το tweet του ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ περί δήθεν συμφωνίας Ελλάδας-Τουρκίας για διάλογο, που άναψε «φωτιές», ο Τσαβούσογλου σε ειρωνικό ύφος είπε ότι η Τουρκία δεν εκπλήσσεται από την στάση της Ελλάδας και μάλιστα είπε ότι ο γ.γ. του ΝΑΤΟ δεν λέει ψέματα. «Ψέματα λέει η Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τσαβούσογλου είπε ακόμα ότι η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ υπέρ της διπλωματικής οδού για την επίλυση των διαφορών αλλά τελευταία με την χωρίς όρους συμπαράσταση της ΕΕ αυτό άλλαξε λίγο. «Εμείς θα είμαστε πάντα υπέρ του διαλόγου», είπε ο Τσαβούσογλου.

Ο Τσαβούσογλου είπε ακόμα ότι ο Νίκος Δένδιας αρνήθηκε τον διάλογο χωρίς όρους για την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στην τελευταία επικοινωνία που είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και είπε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος επισήμανε στον κ. Μητσοτάκη ότι μόνο με διάλογο θα λυθούν τα προβλήματα ανάμεσα στις δυο χώρες. «Μπορούμε», είπε ο Τσαβούσογλου, «να συναντηθούμε σε ένα ουδέτερο μέρος όπως η Γενεύη και να συζητήσουμε χωρίς προαπαιτούμενα». Πρόσθεσε ότι το πρότεινε αυτό και ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια και ο τελευταίος είπε όχι.

«Έτσι», είπε ο Τσαβούσογλου, «έκανε πρώτα μια προσπάθεια η ΕΕ και εμείς είπαμε ναι και η Ελλάδα είπε όχι και μετά το ΝΑΤΟ έκανε μια προσπάθεια και πάλι εμείς είπαμε ναι και η Ελλάδα είπε όχι».

«Αν η Ελλάδα περιμένει από εμάς να τους παραχωρήσουμε όλα μας τα δικαιώματα, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών. «Αν έχουν τόση εμπιστοσύνη στον εαυτό τους γιατί δεν κάνουν διάλογο;», αναρωτήθηκε επίσης. «Αν πιστεύεις όχι έχεις δίκιο δεν το βάζεις στα πόδια όταν είναι να κάνει διάλογο».

