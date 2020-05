Οι τρεις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρίες έχουν ενημερώσει τις αεροσυνοδούς τους να μην πιέζουν τους επιβάτες να συμμορφώνονται με τη νέα πολιτική τους, η οποία απαιτεί την κάλυψη του προσώπου, αλλά να τους ενθαρρύνουν να καλύπτουν το πρόσωπό τους, όπως προβλέπουν οι σχετικές πολιτικές για τους εργαζόμενους, που διάβασε το Reuters.

Οι αεροπορικές εταιρίες American Airlines Group Inc, Delta Air Lines Inc και United Airlines Holdings Inc έχουν ενημερώσει τους εργαζόμενους τους να μην επιτρέπουν την είσοδο στο αεροσκάφος σε όποιον δε φοράει μάσκα, ενώ δίνουν μάσκες προσώπου, στους επιβάτες που δεν έχουν, όπως δήλωσαν οι τρεις αεροπορικές εταιρίες στο Reuters.

Γιατί εντός του αεροσκάφους, η επιβολή του μέτρου γίνεται πιο δύσκολη

«Όταν έχουν επιβιβαστεί, η πολιτική κάλυψης του προσώπου γίνεται πιο επιεικής. Ο ρόλος της αεροσυνοδού είναι ενημερωτικός, χωρίς επιβολή, με σεβασμό στην πολιτική κάλυψης του προσώπου» η American ενημέρωσε τους πιλότους της σε ένα μήνυμα, το οποίο διάβασε το Reuters, εξηγώντας την πολιτική της, η οποία εφαρμόζεται από τη Δευτέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ