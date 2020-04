Αν και εξελέγη μόλις χτες Σάββατο στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, ο Κιρ Στάρμερ δεν δίστασε να εξαπολύσει τα βέλη του κατά του Μπόρις Τζόνσον για τη διαχείριση της κρίσης του κοροναϊού στη Βρετανία.

Ο Στάρμερ, ο οποίος έχει και τον τίτλο του ιππότη, απάντησε θετικά στο κάλεσμα του Μπόρις Τζόνσον για συνεργασία στο θέμα του κοροναϊού.

Ωστόσο, ο νέος ηγέτης των Εργατικών προχώρησε και σε μία δριμεία επίθεση στον πρωθυπουργό της Βρετανίας για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την κρίση του κοροναϊού τόσο σε συνέντευξή του στο BBC όσο και σε άρθρο του στους Sunday Times.

I want to see the government succeed in defeating the coronavirus, to save lives and protect livelihoods. This is a national effort and all of us should be asking what more we can do. https://t.co/8ormODZppC

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Βρετανίας τονίζει ότι έχουν γίνει σοβαρά λάθη στη διαχείριση της κρίσης του κοροναϊού.

Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση και τους υπουργούς της ότι άργησαν πολύ να εξηγήσουν γιατί η Βρετανία είναι τόσο πίσω σε σχέση με άλλες χώρες στη διενέργεια τεστ.

Ο νεοεκλεγείς Στάρμερ αποδέχτηκε το κάλεσμα για ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Τζόνσον, λέγοντας ότι «δεν θα ζητήσει το αδύνατο», υπογραμμίζοντας όμως ότι θα επιμείνει στο θέμα των τεστ και του προστατευτικού εξοπλισμού για το προσωπικό του βρετανικού ΕΣΥ (NHS).

«Ο λαός έχει εναποθέσει την εμπιστοσύνη του ολοκληρωτικά στην κυβέρνηση: είναι σημαντικό η κυβέρνηση να ανταποκριθεί σε αυτήν την εμπιστοσύνη με ειλικρίνεια και διαφάνεια για τα λάθη της και τις αποφάσεις που έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί», γράφει στους Sunday Times.

Coronavirus is a national emergency. Labour will be constructive in its response, supportive of the government where it is right to do so but will ask the difficult questions.

Our purpose when we do that is to save lives and protect our country. #Marr pic.twitter.com/s5ffviGvXc

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 5, 2020