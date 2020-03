Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε βόρεια του Ζάγκρεμπ στην Κροατία το πρωί της Κυριακής.

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) αναθεώρησε προς τα κάτω σε 5,3 το μέγεθος του σεισμού, ενώ νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι ήταν μεγέθους 6,0.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα και πάλι με το GFZ.

Από την πλευρά του, το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ανέφερε ότι η δόνηση ήταν 5,2 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ και είχε επίκεντρο 7 χλμ. βόρεια του Ζάγκρεμπ, της πρωτεύουσας της Κροατίας.

Felt #earthquake ( #potres ) M5.2 strikes 8 km NE of Zagreb – Centar ( #Croatia ) 7 min ago. Please report to: https://t.co/E5BvhF7bmE pic.twitter.com/XmbxvLt5TG

Δείτε φωτογραφίες που ανάρτησαν οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Κροατίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

There was an earthquake here in Croatia a few moments ago. pic.twitter.com/X5iTO7gcjX

