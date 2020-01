Με τη δίκη του Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινά πιθανότητα την Τρίτη 21 Ιανουαρίου, ένα σημαντικό στοιχείο ήρθε στο φως της δημοσιότητας που είτε θα αποδειχτεί καταστροφικό είτε θα λειτουργήσει προς όφελος του προέδρου των ΗΠΑ.

Όπως αποκαλύπτουν σε δημοσιεύματά τους τόσο το πρακτορείο Reuters όσο και οι New York Times, ρωσική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών χάκαρε τον ουκρανικό όμιλο φυσικού αερίου, ο οποίος έχει συνδεθεί με την παραπομπή σε δίκη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Από τον Νοέμβριο, οι Ρώσοι χάκερ ξεκίνησαν μια επιτυχημένη και συνεχιζόμενη προσπάθεια για να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Burisma Holding, ανέφερε στην οκτασέλιδη έκθεσή της η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Area 1 Security που εδρεύει στην Καλιφόρνια.

Η ουκρανική εταιρεία έγινε γνωστή διεθνώς αφού ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ερευνήσει τον Δημοκρατικό, πολιτικό αντίπαλό του, τον Τζο Μπάιντεν και τον γιο του Χάντερ, ο οποίος ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της Burisma.

Ο Τραμπ κατηγορούσε τον Μπάιντεν ότι εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του γιου του όταν πίεζε το Κίεβο να απολύσει έναν εισαγγελέα ο οποίος ερευνούσε την Burisma.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί αποδείξεις περί αθέμιτων ενεργειών των Μπάιντεν στην Ουκρανία.

«Αυτό που ανακαλύψαμε είναι ότι οι ίδιοι Ρώσοι χάκερ που στόχευσαν την [Εθνική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος] το 2016 έχουν εξαπολύσει μια εκστρατεία ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) εναντίον εργαζομένων της Burisma Holdings και των θυγατρικών της, προσπαθώντας να κλέψουν τους κωδικούς του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους», ανέφερε ο Όρεν Φάλκοβιτς, ο συνιδρυτής της Area 1.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ρωσική GRU χρησιμοποιεί πλαστούς ιστότοπους για να παραπλανά τους χρήστες οι οποίοι δίνουν έτσι οικειοθελώς τους κωδικούς τους, πιστεύοντας ότι μπαίνουν στη σελίδα της εταιρείας.

Η Area 1 δεν διευκρίνισε τι είδους πληροφορίες αναζητούν οι χάκερ.

Ωστόσο, η επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι συνέδεσε αυτήν την επίθεση με τις προσπάθειες της Ρωσίας να παρέμβει στις αμερικανικές εκλογές «για να επωφεληθεί ο πρόεδρος (Τραμπ) και να υπονομευτεί η δημοκρατία».

«Το Κογκρέσο πρέπει να ενημερωθεί για το τι γνωρίζει η κυβέρνηση (των ΗΠΑ) για αυτήν την επίθεση και γιατί ο πρόεδρος δεν έχει κάποιο σχέδιο για την προστασία των εκλογών μας», πρόσθεσε σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Reports of ongoing Russian interference in US elections to benefit the President & undermine our democracy highlight the need for action.

Our intel & law enforcement officials have been clear about the threat.

Why doesn’t the President have a plan to protect our elections?

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 14, 2020