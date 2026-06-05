Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Στο ΟΑΚΑ συνεχίζονται οι τελικοί της Stoiximan GBL

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Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο T-Center το βράδυ της Παρασκευής (5/6) στις 21:00, στο Game 2 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL. Οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη που θα τους επιτρέψει να ισοφαρίσουν τη σειρά και να ξαναμπούν στο κόλπο του τίτλου, αφού σε αντίθετη περίπτωση, εάν οι «ερυθρόλευκοι» φύγουν με τη νίκη από το γήπεδο που προ ημερών κατέκτησαν το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας τους, θα κάνουν το 2-0 και θα έχουν τρία… championship point για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Υπενθυμίζεται ότι στο Game 1 του ΣΕΦ, οι Πειραιώτες επικράτησαν με σκορ 82-76 την περασμένη Τετάρτη, κάνοντας έτσι το 1-0 στη σειρά και πραγματοποιώντας το πρώτο βήμα για την back to back κατάκτηση του τίτλου.

Θυμηθείτε τι έγινε στο ματς του ΣΕΦ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει στους Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουστάφα Φαλ και Μόντε Μόρις, οι οποίοι δεν βρίσκονται στη λίστα του πρωταθλήματος, ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Από την άλλη πλευρά, για τον Παναθηναϊκό του Εργκίν Αταμάν, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Κώστας Σλούκας συμμετείχαν σε μέρος του κανονικού προγράμματος της ομαδικής προπόνησης και η συμμετοχή τους θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Οι διαιτητές της αναμέτρησης αναμένεται να γίνουν γνωστοί λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ.