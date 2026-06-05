Ο Σρέντερ απάντησε στα σενάρια για Παναθηναϊκό: «Ποτέ μη λες ποτέ… αλλά ποτέ»

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Σενάρια των τελευταίων ημερών συνδέουν τον Ντένις Σρέντερ με μια πιθανή μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό, με αφορμή τις στοιχηματικές αποδόσεις για την επόμενη ομάδα του.

Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» ήταν το φαβορί για την απόκτηση του Γερμανού γκαρντ, με απόδοση στο 2,50, σε μια περίοδο όπου ο Παναθηναϊκός σκανάρει την αγορά για παίκτες που μπορούν να αλλάξουν το επίπεδο της περιφέρειάς του.

Το όνομα του Σρέντερ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για παίκτη με τεράστια εμπειρία από το NBA, αλλά και πρωταγωνιστικό ρόλο με την εθνική Γερμανίας, με την οποία έχει σημαντικές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια.

Πάντως, ο ίδιος ο παίκτης απάντησε σε ανάρτηση στο Instagram και συγκεκριμένα σε ένα reel που έλεγε πως είναι στόχος των «πράσινων», χωρίς να αφήνει πολλά περιθώρια: «Ποτέ μη λες ποτέ, όμως ξεκάθαρα ποτέ! Με κάθε σεβασμό στον Παναθηναϊκό.. Φοβερός σύλλογος», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το σχόλιο του Σρέντερ