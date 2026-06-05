Εθνική ομάδα: Γιατί οι Σουηδοί… έψαχναν τον Ρέτσο μετά το φιλικό στη Στοκχόλμη

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Η Εθνική μας ήταν απολαυστική για 50 λεπτά στην Στοκχόλμη απέναντι στους Σουηδούς. Μπορεί να ήταν φιλικό αλλά κανείς δεν έδειξε… φιλική διάθεση στο παιχνίδι, αντιμετωπίζοντας το σωστά ως μια πρόκληση, ένα τοπ τεστ για τα… προσεχώς σε Nations League και προκριματικά Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που πρέπει (και μπορούμε) να πετύχουμε.

Για αυτό και κανείς από τους διεθνείς μας δεν «χαρίστηκε» στους Σουηδούς που ίσως να είχαν στο μυαλό τους, ότι λόγω του ταξιδιού τους στο Μουντιάλ, θα έχουν ένα γενικά… φιλικό βράδυ με την Ελλάδα.

Οι διεθνείς μας όμως τους έδειξαν να καταλάβουν πως δεν ήρθαν στα βόρεια της Ευρώπης απλά για να… χαζέψουν την πανέμορφη Στοκχόλμη. Δυνατοί στα μαρκαρίσματα δεν άφησαν λεπτό τους Σουηδούς να ανασάνουν σε αυτό το εντυπωσιακό και κυριαρχικό πρώτο 50λεπτο. Με τον Παναγιώτη Ρέτσο να είναι πρωταγωνιστής με 2-3 εξαιρετικές επεμβάσεις, με κυρίαρχη το απίθανο τάκλιν πριν εκτελέσει ο Νίγκρεν μετά από πάσα του Γιόκερες. Ο άσος της Άρσεναλ μάλιστα που βρήκε τον μπελά του με τον αρχηγό του Ολυμπιακού που δεν τον άφησε να πάρει ανάσα!

«Σκιά» του ήταν και τον… έσβησε, με τους Σουηδούς να γκρινιάζουν και για ένα δυνατό, αλλά όχι αντιαθλητικό, μαρκάρισμα σε μια κόντρα τους. Με τον Γιόκερες να πέφτει άτσαλα και να χτυπάει στον ώμο, και τους Σουηδούς να καρδιοχτυπούν για λίγο, έως ότου σηκωθεί. Δεν είχε πάθει και τίποτα (ρωτούσαν και στο τέλος τον Γιόκερες αν είναι καλά στον ώμο με τον άσο της Άρσεναλ να λέει πως δεν έπαθε κάτι) με το σκηνικό να συνεχίζεται ίδιο για 52 λεπτά. Έως ότου, στο 53΄έρθει η φάση που με την απευθείας εκτέλεση φάουλ ο Γιόκερες σκοράρει, και με δόση τύχης.

Με τον Γιόκερες λίγα λεπτά μετά να αποχωρεί και τους Σουηδούς και στο… τρίτο ημίχρονο τους Σουηδούς δημοσιογράφους να ψάχνουν τον Ρέτσο για δηλώσεις, προφανώς για την συγκεκριμένη φάση. Το πήραν βαριά οι Σουηδοί, χωρίς πάντως κάποιον ιδιαίτερο λόγο καθώς δεν υπήρξε τίποτα παραπάνω από ένα κανονικό μαρκάρισμα, όμως το άγχος τους εν όψει Μουντιάλ προφανώς και τους επηρέασε. Ο Βίκτορ Γιόκερες άλλωστε μαζί με τους Ισάκ και Ελάνγκα είναι ότι πιο ποιοτικό διαθέτει η Σουηδία στην προσπάθεια που θα κάνει για διάκριση στο Μουντιάλ έχοντας στον όμιλό της, Ολλανδία, Τυνησία και Ιαπωνία.