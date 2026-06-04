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Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης
Ποδόσφαιρο 04 Ιουνίου 2026, 22:45

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης

Δείτε τις μέρες, τις ώρες και τις μεταδόσεις των αγώνων του Μουντιάλ 2026 από την έναρξη στις 11 Ιουνίου έως το φινάλε στις 19 Ιουλίου.

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Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026 έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 Ιουνίου έως και τις 19 Ιουλίου 2026. Ο παλμός, οι σπουδαίες αναμετρήσεις και όλη η αθλητική δράση του Μουντιάλ 2026, με τη συμμετοχή 48 ομάδων, είναι στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης.

Λίγο πριν από το πρώτο σφύριγμα του Μουντιάλ 2026, η ΕΡΤ παρουσίασε τον τρόπο κάλυψης της κορυφαίας διοργάνωσης, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, στο Ραδιομέγαρο της Αγ. Παρασκευής, παρουσία δημοσιογράφων και εκλεκτών προσκεκλημένων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: 

Πέμπτη 11 Ιουνίου

22:00 Μεξικό – Νότια Αφρική (ΕΡΤ1 & ΕΡΤ2 Σπορ)

Παρασκευή 12 Ιουνίου

05:00 Νότια Κορέα – Τσεχία (ΕΡΤ1)
22:00 Καναδάς – Βοσνία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Σάββατο 13 Ιουνίου

04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη (ΕΡΤ1)
22:00 Κατάρ – Ελβετία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 14 Ιουνίου

01:00 Βραζιλία – Μαρόκο (ΕΡΤ2 Σπορ)
04:00 Αϊτή – Σκωτία (ΕΡΤ1)
07:00 Αυστραλία – Τουρκία (ΕΡΤ1)
20:00 Γερμανία – Κουρασάο (ΕΡΤ2 Σπορ)
23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Δευτέρα 15 Ιουνίου

02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ (ΕΡΤ2 Σπορ)
05:00 Σουηδία – Τυνησία (ΕΡΤ1)
19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι (ΕΡΤ2 Σπορ)
22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τρίτη 16 Ιουνίου

01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη (ΕΡΤ2 Σπορ)
04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία (ΕΡΤ1)
22:00 Γαλλία – Σενεγάλη (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τετάρτη 17 Ιουνίου

01:00 Ιράκ – Νορβηγία (ΕΡΤ2 Σπορ)
04:00 Αργεντινή – Αλγερία (ΕΡΤ1)
07:00 Αυστρία – Ιορδανία (ΕΡΤ2 Σπορ)
20:00 Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό (ΕΡΤ2 Σπορ)
23:00 Αγγλία – Κροατία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Πέμπτη 18 Ιουνίου

02:00 Γκάνα – Παναμάς (ΕΡΤ2 Σπορ)
05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία (ΕΡΤ1)
19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική (ΕΡΤ2 Σπορ)
22:00 Ελβετία – Βοσνία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Παρασκευή 19 Ιουνίου

01:00 Καναδάς – Κατάρ (ΕΡΤ2 Σπορ)
04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1)
22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Σάββατο 20 Ιουνίου

01:00 Σκωτία – Μαρόκο (ΕΡΤ2 Σπορ)
03:30 Βραζιλία – Αϊτή (ΕΡΤ1)
06:00 Τουρκία – Παραγουάη (ΕΡΤ2 Σπορ)
20:00 Ολλανδία – Σουηδία (ΕΡΤ2 Σπορ)
23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 21 Ιουνίου

03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο (ΕΡΤ1)
07:00 Τυνησία – Ιαπωνία (ΕΡΤ1)
19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ2 Σπορ)
22:00 Βέλγιο – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ)

Δευτέρα 22 Ιουνίου

01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι (ΕΡΤ2 Σπορ)
04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος (ΕΡΤ1)
20:00 Αργεντινή – Αυστρία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τρίτη 23 Ιουνίου

00:00 Γαλλία – Ιράκ (ΕΡΤ2 Σπορ)
03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη (ΕΡΤ1)
06:00 Ιορδανία – Αλγερία (ΕΡΤ2 Σπορ)
20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ2 Σπορ)
23:00 Αγγλία – Γκάνα (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τετάρτη 24 Ιουνίου

02:00 Παναμάς – Κροατία (ΕΡΤ2 Σπορ)
05:00 Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό (ΕΡΤ1)
22:00 Ελβετία – Καναδάς (ΕΡΤ2 Σπορ)
22:00 Βοσνία – Κατάρ (ΕΡΤ1)

Πέμπτη 25 Ιουνίου

01:00 Μαρόκο – Αϊτή (ΕΡΤ1)
01:00 Σκωτία – Βραζιλία (ΕΡΤ2 Σπορ)
04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1)
04:00 Τσεχία – Μεξικό (ΕΡΤ2 Σπορ)
23:00 Εκουαδόρ – Γερμανία (ΕΡΤ2 Σπορ)
23:00 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ1)

Παρασκευή 26 Ιουνίου

02:00 Τυνησία – Ολλανδία (ΕΡΤ1)
02:00 Ιαπωνία – Σουηδία (ΕΡΤ2 Σπορ)
05:00 Τουρκία – ΗΠΑ (ΕΡΤ2 Σπορ)
05:00 Παραγουάη – Αυστραλία (ΕΡΤ1)
22:00 Νορβηγία – Γαλλία (ΕΡΤ2 Σπορ)
22:00 Σενεγάλη – Ιράκ (ΕΡΤ1)

Σάββατο 27 Ιουνίου

03:00 Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ1)
03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία (ΕΡΤ2 Σπορ)
06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο (ΕΡΤ1)
06:00 Αίγυπτος – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 28 Ιουνίου

00:00 Παναμάς – Αγγλία (ΕΡΤ2 Σπορ)
00:00 Κροατία – Γκάνα (ΕΡΤ1)
02:30 Κολομβία – Πορτογαλία (ΕΡΤ2 Σπορ)
02:30 Λ.Δ. Κονγκό – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ1)
05:00 Αλγερία – Αυστρία (ΕΡΤ1)
05:00 Ιορδανία – Αργεντινή (ΕΡΤ2 Σπορ)
22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Δευτέρα 29 Ιουνίου

20:00 Φάση των 32 (Χιούστον), ΕΡΤ1
23:30 Φάση των 32 (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 30 Ιουνίου

04:00 Φάση των 32 (Μοντερέι), ΕΡΤ1
20:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 1 Ιουλίου

00:00 Φάση των 32 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ
04:00 Φάση των 32 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1
19:00 Φάση των 32 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 32 (Σιάτλ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 2 Ιουλίου

03:00 Φάση των 32 (Σαν Φρανσίσκο), ΕΡΤ1
22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 3 Ιουλίου

02:00 Φάση των 32 (Τορόντο), ΕΡΤ2 Σπορ
06:00 Φάση των 32 (Βανκούβερ), ΕΡΤ1
21:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Σάββατο 4 Ιουλίου

01:00 Φάση των 32 (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ
04:30 Φάση των 32 (Κάνσας), ΕΡΤ1
20:00 Φάση των 16 (Χιούστον), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 5 Ιουλίου

00:00 Φάση των 16 (Φιλαδέλφεια), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 16 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ

Δευτέρα 6 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1
22:00 Φάση των 16 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 7 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Σιάτλ), ΕΡΤ1
19:00 Φάση των 16 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 16 (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 9 Ιουλίου

23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 10 Ιουλίου

22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 12 Ιουλίου

00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1
04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1

Τρίτη 14 Ιουλίου

22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 15 Ιουλίου

22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1

Κυριακή 19 Ιουλίου

00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ
22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1

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Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
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