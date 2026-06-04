Μήνυμα από Τεττέη και Τζόλη για νίκη με την Ιταλία (vid)
Ο Ανδρέας Τεττέη και Χρήστος Τζόλης μίλησαν για την ισοπαλία της Ελλάδας με τη Σουηδία και έδωσαν σύνθημα νίκης στο προσεχές δυνατό φιλικό με την Ιταλία.
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Η Ελλάδα έμεινε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία σκοράροντας στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Ανδρέα Τεττέη να μιλά μετά το ματς. Ο διεθνής επιθετικός τόνισε ότι η «γαλανόλευκη» δεν τα παρατάει και πάντα δίνει τον καλύτερό της εαυτό, ενώ αναφέρθηκε στον άλλο επόμενο με την Ιταλία, την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Παγκρήτιο Στάδιο, στις 22.00.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Ανδρέας Τεττέη:
«Σίγουρα ο αντίπαλος ήταν πολύ ανταγωνιστικός, πάει στο Μουντιάλ, με πολύ καλούς παίκτες. Εμείς όπως πάντα δεν τα παρατάμε και πάντα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό».
Για το φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο: «Παίζουμε με μια ομάδα με βαριά φανέλα, αλλά ακόμα και εκεί μπορούμε να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να δείξουμε παραπάνω πράγματα από όσα κάναμε σήμερα».
Τζόλης: «Να τελειώσουμε όμορφα τη ποδοσφαιρική σεζόν στην Εθνική Ελλάδας»
Ο Χρήστος Τζόλης στάθηκε στις ευκαιρίες της Εθνικής και στην εικόνα της στο 3-5-2 με το οποίο την παρέταξε για πρώτη φορά επί των ημερών του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και έδωσε σύνθημα νίκης στο δυνατό φιλικό με την Εθνική Ιταλίας.
Οι δηλώσεις του:
«Ήταν ένα δυνατό φιλικό, το τελευταίο της Σουηδίας πριν πάει Μουντιάλ. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε αρκετά καλά, δημιουργήσαμε αρκετές φάσεις, αλλά δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε, δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας. Είναι μια θετική εικόνα σε ένα διαφορετικό σύστημα για εμάς και τώρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι με την Ιταλία».
Για το φιλικό με την Ιταλία, την Κυριακή στο Παγκρήτιο, είπε: «Σίγουρα περιμένουμε την ίδια ατμόσφαιρα με πέρσι στα δύο φιλικά στο Παγκρήτιο. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύς κόσμος. Ελπίζω να είναι και φέτος εκεί για να υπάρχει στήριξη και θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να τελειώσουμε όμορφα τη ποδοσφαιρική σεζόν στην Εθνική Ελλάδας».
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