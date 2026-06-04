Μανδάς: «Νομίζω ότι ήμασταν σε αρκετά καλό επίπεδο στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού» (vid)
Οι δηλώσεις του Χρήστου Μανδά μετά τη φιλική αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Σουηδία.
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Ο Χρήστος Μανδάς μίλησε μετά τη φιλική ισοπαλία της Ελλάδας απέναντι στη Σουηδία και στάθηκε στον νέο σχηματισμό που χρησιμοποίησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μανδάς:
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Για το ματς: «Ήταν ένα παιχνίδι, στο οποίο δοκιμάσαμε καινούριο σύστημα και καινούρια πράγματα στο γήπεδο. Τα φιλικά αυτά μας βοηθάνε και έχουμε το χρόνο να τα κάνουμε. Νομίζω ότι ήμασταν σε αρκετά καλό επίπεδο στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Είχαμε και κάποια διαστήματα, τα οποία είναι λογικό ο νέος σχηματισμός και το σύστημα δεν μας βγήκαν. Φάνηκε πόσο πολύ το θέλαμε ακόμα και σε ένα φιλικό με τον πανηγυρισμό στο δεύτερο γκολ στο τέλος».
Σε ερώτηση για το αν θα ακολουθήσουν τον ίδιο σχηματισμό και στο Nations League: «Αυτή είναι καλή ερώτηση για τον προπονητή, γιατί εκείνος θα αποφασίσει. Εμείς απλά ακολουθούμε τις οδηγίες του, τον εμπιστευόμαστε και θα δούμε ποιο σύστημα μας ταιριάζει για αυτό και το δοκιμάσαμε σήμερα».
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