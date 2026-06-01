Τα δεδομένα για το Super Cup της Euroleague: Ο Ολυμπιακός, οι δύο σίγουρες και η… εκκρεμότητα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι το τέλος του δρόμου, πήγε στο Final Four ως πρώτος στην κανονική διάρκεια και σήκωσε την κούπα του πρωταθλητή Ευρώπης, σπάζοντας και την «κατάρα» που έλεγε πως ο πρώτος στην κανονική διάρκεια δεν παίρνει το τρόπαιο. Η Euroleague έχει εδώ και καιρό διαμηνύσει πως σκέφτεται να λανσάρει για πρώτη φορά στην ιστορία της Super Cup, το οποίο θα γίνεται πριν από την έναρξη της regular season.

Πρόκειται για τη διοργάνωση που συζητήθηκε και, εν τέλει, εγκρίθηκε στη συνεδρίαση των μετόχων της EuroLeague στις 14 Απριλίου, ενισχύοντας περαιτέρω το προφίλ του μπασκετικού οικοσυστήματος στην Ευρώπη και καθιερώνοντας ακόμη μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου που θα ανοίξει τη σεζόν.

Tι ισχύει για το Super Cup της Euroleague

Του λόγου το αληθές επιβεβαίωσε και ο Γιώργος Μπαρτζωκας στη συνέντευξη Τύπου του ημιτελικού αγώνα με την ΑΕΚ. Εφόσον υλοποιηθεί η ιδέα θα η διοργάνωση θα αρχίζει μία εβδομάδα πριν από το τζάμπολ της regular season.

Με δεδομένο, λοιπόν, ότι η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση θα κάνει τζάμπολ την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου (24-25/9), το πρώτο Super Cup, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να λάβει χώρα το Σαββατοκύριακο 19-20/9.

Αναμένεται να συμμετέχουν ο φετινός πρωταθλητής της EuroLeague, ο περσινός πρωταθλητής της EuroLeague, η ομάδα που τερμάτισε στην πρώτη θέση της regular season της EuroLeague, καθώς και ο φετινός πρωταθλητής του EuroCup.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν ο Ολυμπιακός, η περσινή πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε και η Μπουργκ ως κάτοχος του EuroCup. Ωστόσο από τη στιγμή που οι ερυθρόλευκοι τερμάτισαν πρώτοι και κατέκτησαν το τρόπαιο είναι πιθανό να η τελευταία ομάδα να είναι η Βαλένθια που ήταν δεύτερη στην κατάταξη της κανονικής διάρκειας.