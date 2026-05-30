Ποσό-μαμούθ η Παρί Σεν Ζερμέν από την πορεία της στο Champions League

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τη δική της ιστορία συνεχίζει να γράφει στο Champions League η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία κατέκτησε για δεύτερη σερί φορά τη διοργάνωση, επικρατώντας της Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι στη Βουδαπέστη.

Πέραν των αγωνιστικών επιτυχιών, οι Γάλλοι θα γεμίσουν με χρήματα τα ταμεία τους, αφού θα λάβουν από την UEFA ένα αρκετά μεγάλο ποσό για τη συνολική τους παρουσία στον θεσμό τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Συγκεκριμένα, η Παρί συγκέντρωσε συνολικά το ποσό περίπου των 150.000.000 ευρώ, αφού πριν τον τελικό είχε συγκεντρώσει 139.390.000 ευρώ, ενώ με την κατάκτηση θα λάβει 6.500.000 ευρώ και από την παρουσία της στον τελικό του Super Cup απέναντι στην Άστον Βίλα θα πάρει 4.500.000 ευρώ, συν άλλο 1.000.000 ευρώ αν κατακτήσει και αυτό το τρόπαιο.