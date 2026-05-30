Παρί Σεν Ζερμέν: Η απονομή του Champions League στους πρωταθλήτές Ευρώπης (vid)
Η Παρί Σεν Ζερμέν κράτησε το Champions League στη Γαλλία και το Παρίσι και γιορτάζει. Δείτε εικόνες από την απονομή στον Λουίς Ενρίκε και τους παίκτες του.
Μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό, η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε στα πέναλτι της Άρσεναλ με 4-3 (1-1 κ.δ) και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League.
Ένα παιχνίδι, που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με την Άρσεναλ να προηγείται στα πρώτα λεπτά με τον Χάβερτς και την Παρί Σεν Ζερμέν να απαντάει στο δεύτερο ημίχρονο με πέναλτι του Ντεμπελέ.
Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας, αλλά και μέχρι το τέλος του ημιώρου της παράτασης, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στα πέναλτι. Εκεί οι παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν αποδείχθηκαν ψυχραιμότεροι και πήραν τον τίτλο, για δεύτερη σερί χρόνια.
Δείτε την απονομή:
- Παρί Σεν Ζερμέν: Η απονομή του Champions League στους πρωταθλήτές Ευρώπης (vid)
