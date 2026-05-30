Ο Τζόρτζιο Μαρκέτι στάθηκε στην κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό το 2024 (vid)
Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της UEFA μίλησε στο Mega πριν από τον τελικό του Champions League και στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάκτηση του Conference League από την ομάδα του Πειραιά, πριν από δύο χρόνια
Η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει σήμερα την Άρσεναλ στον τελικό του Champions League και ο μεγάλος αγώνας θα μεταδοθεί σε ζωντανή μετάδοση από το Mega.
Όλος ο πλανήτης θα παρακολουθήσει την μεγάλη «μάχη» των δύο ομάδων και μια ώρα πριν από την έναρξη του μεγάλου αγώνα, ο Τζόρτζιο Μαρκέτι μίλησε στο Mega.
Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της UEFA αναφέρθηκε φυσικά στον τελικό που θα διεξαχθεί στην Βουδαπέστη αλλά έκανε και ιδιαίτερη μνεία στην τεράστια ευρωπαϊκή επιτυχία του Ολυμπιακού, την κατάκτηση του Conference League το 2024.
Ο Μαρκέτι μίλησε για την πορεία των ελληνικών συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και φυσικά στάθηκε στην βραδιά που ο Ολυμπιακός εντυπωσίασε όλη τον κόσμο, την 29η Μαΐου 2024, όταν κατέκτησε το Conferenece League.
«Οι ελληνικές ομάδες έχουν καλή εικόνα τα τελευταία χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και φυσικά όλοι θυμόμαστε την τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού, ο οποίος κατέκτησε πριν από δύο χρόνια το Conference League. Βλέπω ότι οι ελληνικές ομάδες είναι στον σωστό δρόμο», υποστήριξε μεταξύ άλλων το υψηλόβαθμο στέλεχος της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας.
