Η συλλογή τροπαίων συνεχίζεται για τον Ολυμπιακό: Έφτασε τους 345 τίτλους
Ο Ολυμπιακός «σκούπισε» τον Παναθηναϊκό στους τελικούς της Water Polo League και κατέκτησε το πρωτάθλημα – Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος έφτασε τους 345 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα.
Ο Ολυμπιακός έκανε το 3-0 στους τελικούς της Water Polo League απέναντι στον Παναθηναϊκό και κατέκτησε το πρωτάθλημα για 40η φορά στην ιστορία του.
Με αυτό το τρόπαιο, ο πειραϊκός σύλλογος έφτασε τους 345 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα (Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο, βόλεϊ, χάντμπολ).
Μια ακόμα σπουδαία επιτυχία για τον Ολυμπιακό, που είναι αναμφίβολα ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ευρώπη.
Αναλυτικά, οι 345 «ερυθρόλευκοι» τίτλοι στα ομαδικά αθλήματα:
Ποδόσφαιρο 84
Conference League: 1
Βαλκανικό κύπελλο: 1
Πρωταθλήματα: 48
Κύπελλα: 29
Super Cup Ελλάδας: 5
Πόλο Ανδρών 75
LEN Champions League: 2
LEN Super Cup: 1
Πρωταθλήματα: 40
Κύπελλα: 27
Super Cup: 5
Βόλεϊ Ανδρών 66
Κύπελλα Κυπελλούχων: 2
CEV Challenge Cup: 1
Πρωταθλήματα: 32
Κύπελλα: 18
League Cup: 8
Super Cup: 5
Μπάσκετ Ανδρών 36
Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1
Πρωταθλήματα Ευρώπης: 4
Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15
Κύπελλα Ελλάδας: 12
Super Cup Ελλάδας: 4
Πόλο Γυναικών 32
Len Euroleague: 3
Len Trophy: 1
Len Super Cup: 3
Πρωταθλήματα: 15
Κύπελλα: 7
Super Cup: 3
Βόλεϊ Γυναικών 22
CEV Challenge Cup: 1
Πρωταθλήματα: 9
Κύπελλα: 11
Σούπερ Καπ: 1
Μπάσκετ Γυναικών 16
Πρωταθλήματα: 9
Κύπελλα: 6
Super Cup: 1
Χάντμπολ Ανδρών 14
Πρωταθλήματα: 6
Κύπελλα: 4
Super Cup: 4
