Η Παρί έχει στα «ραντάρ» της, το ρεκόρ της Ρεάλ Μαδρίτης

Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν η μεγάλη νικήτρια του τελικού του Champions League, καθώς η γαλλική ομάδα νίκησε 4-3 στα πέναλτι την Άρσεναλ και παρέμεινε στον «θρόνο» της.

Η Παρί κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά το βαρύτιμο τρόπαιο (πέρυσι είχε διαλύσει την Ίντερ με 5-0) και ένα είναι το σίγουρο. Αποδόθηκε (ποδοσφαιρική) δικαιοσύνη καθώς οι Παριζιάνοι ήταν καλύτεροι από τους Λονδρέζους καθ’ όλη την διάρκεια του τελικού.

Για δικαιοσύνη θα μιλήσει όμως κάποιος, κοιτώντας και την συνολική εικόνα του φετινού Champions League, καθώς υπήρξαν στιγμές που η ομάδα του Λουίς Ενρίκε φάνταζε ανίκητη.

Οι Παριζιάνοι παραμένουν στην κορυφή της Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και αν μη τι άλλο έχουν στο μυαλό τους έναν τεράστιο στόχο για την επόμενη σεζόν, να ισοφαρίσουν ένα σπουδαίο ρεκόρ της Ρεάλ Μαδρίτης στην ιστορία του Champions League.

Η «βασίλισσα» έχει κατακτήσει τρεις συνεχόμενες φορές το βαρύτιμο τρόπαιο (2016, 2017 και 2018) και η Παρί θέλει να γράψει ιστορία την επόμενη σεζόν, πετυχαίνοντας και αυτή με την σειρά της, το three-peat.

Αυτή η «μηχανή» που έχει φτιάξει ο Λουίς Ενρίκε στο Παρίσι είναι ικανή να τα καταφέρει και δεν χωρά αμφιβολία πως η Παρί θα ξεκινήσει και το επόμενο Champions League έχοντας τον πρώτο λόγο για την κατάκτησή του.

Η γαλλική ομάδα ήταν το φαβορί κι επιβεβαίωσε τον τίτλο της, με την κατάκτηση του τροπαίου, ωστόσο θα πρέπει να σταθούμε και στην πλευρά των ηττημένων. Και η αλήθεια είναι πως η Άρσεναλ κατάφερε να βάλει δύσκολα στους πρωταθλητές Ευρώπης.

Ο Αρτέτα είχε «διαβάσει» καλά τον τρόπο παιχνιδιού της Παρί και θέλησε να μπλοκάρει την ανάπτυξη της Παρί. Το κατάφερε σε μεγάλο βαθμό και μάλιστα από την στιγμή που η ομάδα του προηγήθηκε, το πλάνο του τεχνικού των «κανονιέρηδων» έδειχνε να δουλεύει… ρολόι.

«Πληγώθηκε» από ατομικά λάθη όμως η ομάδα του Λονδίνου, με πρώτο το πέναλτι που έκανε ο Μοσκέρα στον Κβαρατσκέλια στο 62’, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον Ντεμπελέ να ισοφαρίσει από την άσπρη βούλα.

Ήταν ένα αχρείαστο τάκλιν από τον αμυντικό των Λονδρέζων, ένα τάκλιν όμως που άλλαξε όλα τα δεδομένα του τελικού και σίγουρα η Παρί είναι τεράστια ομάδα που εκμεταλλεύτηκε αυτό το δώρο.

Δεν υπήρχε λόγος να κάνει τέτοιο ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα ο μπακ των «κανονιέρηδων». Το έκανε και το πλήρωσε ακριβά η ομάδα του, όπως επίσης οι Λονδρέζοι «πληγώθηκαν» και στην διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί όμως μπορεί να χάσει πέναλτι και ο πλέον ικανός επιθετικός, αλλά δεν μπορεί να μην σταθεί κάποιος στα μεγάλα ρίσκο που πήραν Έζε και Γκάμπριελ, με τον τρόπο που εκτέλεσαν πέναλτι. Ρίσκαραν πολύ κι έχασαν.