Η Άρσεναλ έχασε το Champions League χωρίς… ήττα

Μετά το 2006 η Άρσεναλ βρέθηκε ξανά σε τελικό Champions League αλλά και πάλι δεν κατάφερε να πανηγυρίσει την πολυπόθητη κατάκτηση του τροπαίου και να το προσθέσει στη συλλογή της.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έκανε μια εντυπωσιακή πορεία μέχρι τον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ωστόσο είδε την Παρί Σεν Ζερμέν να επικρατεί στη διαδικασία των πέναλτι και να παίρνει εκείνη το δεύτερο διαδοχικό της.

Μάλιστα, οι «κανονιέρηδες» είχαν την ευκαιρία να πάρουν την κούπα με τα… μεγάλα αυτιά αήττητοι, ενώ ουσιαστικά δεν έχασαν σε κανονική ροή αγώνα ούτε στον τελικό.

Συγκεκριμένα, η Άρσεναλ έκανε το απόλυτο 8/8 στη League Phase, στους «16» απέκλεισε τη Λεβερκούζεν με συνολικό σκορ 3-1 (μία ισοπαλία, μία νίκη), στα προημιτελικά απέκλεισε την Σπόρτινγκ με συνολικό σκορ 1-0 (μία νίκη, μία ισοπαλία) και στα ημιτελικά απέκλεισε την Ατλέτικο Μαδρίτης με συνολικό σκορ 2-1 (μία ισοπαλία, μία νίκη).

Όσο για την προηγούμενη ομάδα που είχε φτάσει αήττητη ως τον τελικό χωρίς να ηττηθεί, ήταν η Ατλέτικο Μαδρίτης τη σεζόν 2013/14. Συγκεκριμένα στη φάση ομίλων οι «Ροχιμπλάνκος» είχαν κάνει πέντε νίκες και μία ισοπαλία, ενώ στα νοκ άουτ είχαν αποκλείσει κατά σειρά Μίλαν (0-1, 4-1), Μπαρτσελόνα (1-1, 1-0) και Τσέλσι (0-0, 1-3).

Στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης όμως η Ατλέτικο ισοφαρίστηκε στο 90’+3 από τον Σέρχιο Ράμος σε 1-1, με αποτέλεσμα στην παράταση που ακολούθησε να καταρρεύσει, χάνοντας το τρόπαιο με 1-4.